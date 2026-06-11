Wall Street dans le vert malgré les menaces de Trump

Les indices américains évoluent en hausse jeudi après-midi, au lendemain d'une séance marquée par de lourdes prises de bénéfices. Après 1h30 de cotations, le Dow Jones s'adjuge 0,56%, le S&P 500 progresse de 0,31% et le Nasdaq Composite de 0,33%, après des replis compris entre 1,62% et 1,98% la veille.

Mercredi, la tendance avait été pénalisée par des déclarations de Donald Trump indiquant que l'Iran avait trop tardé dans les négociations et que le pays allait "en payer le prix".

Si aujourd'hui, les marchés actions américains, mais aussi européens, sont mieux orientés, le discours du locataire de la Maison-Blanche n'a pas réellement changé. Dans une nouvelle sortie sur son réseau social, il a annoncé que les Etats-Unis allaient frapper l'Iran "TRES FORT CE SOIR" (en majuscule dans le texte comme souvent). Il a également ajouté que Washington allait prendre le contrôle de l'île de Kharg et d'autres infrastructures pétrolières afin d'assumer le contrôle total des marchés iraniens du pétrole et du gaz.

Si la place new-yorkaise ne s'inquiète pas plus que ça, c'est notamment parce qu'en coulisses, les négociations diplomatiques entre les deux parties se poursuivent. D'après trois sources iraniennes, un compromis politique aurait déjà été trouvé, mais il reste quelques points d'achoppements.

Preuve que les investisseurs s'intéressent plus aux négociations qu'aux (énièmes) menaces, les cours du pétrole se replient. A New York, le WTI cède 2,80%, à 89,92 dollars, à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 1,90%, à 92,85 dollars.

Dans l'actualité macro et micro-économique

Au niveau des statistiques, aux Etats-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont augmenté pour s'élever à 229 000 unités, alors que les analystes tablaient sur un repli de 225 000 à 220 000.

Parallèlement, l'indice des prix à la production a augmenté nettement plus que prévu le mois dernier. Il a signé une hausse de 1,1% en mai, là où les analystes tablaient sur une augmentation de 0,7%. En revanche, les données du mois d'avril ont été révisées à la baisse de 1,4 à 1,1%.

A J-1 avant l'introduction en Bourse de SpaceX, qui aurait été sursouscrite plus de quatre fois selon Bloomberg, Oracle est victime de lourds dégagements (-10,71%). Au quatrième trimestre, le spécialiste des logiciels a fait mieux que prévu et a relevé ses prévisions, mais l'annonce d'investissements plus élevés que prévu pénalise le titre.

KKR a annoncé la création de Helix Digital Infrastructure, une nouvelle société dédiée au financement et au développement des infrastructures nécessaires à l'intelligence artificielle. Plus de 10 milliards de dollars de capitaux ont déjà été engagés par les investisseurs fondateurs.

Breeze TopCo affiliée au fonds EQT IX a signé un accord pour vendre l'intégralité de ses actions A non cotées dans Beijer Ref à Melker Schörling pour un montant non divulgué. Dans le cadre de cette opération, Peter Jessen Jürgensen, par l'intermédiaire de Labotek International A/S et de KLS Jessen, s'engage à céder l'intégralité de sa participation en actions de catégorie A à EQT, en échange de 4 146 592 actions de catégorie B détenues par EQT.