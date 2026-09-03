Wall Street dans le vert alors que s'apaise la crainte d'une hausse des taux

par Stephen Culp et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, grâce notamment au soulagement des investisseurs à propos de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) après que l'un de ses gouverneurs s'est dit favorable à ne pas relever les taux si les données économiques venaient à montrer un ralentissement de l'inflation.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,18%, ou 624,16 points, à 53.686,11 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 81,11 points, soit 1,06%, à 7.747,71 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 366,23 points (1,40%) à 26.584,06 points.

Les trois principaux indices de Wall Street ont tous grimpé de plus de 1%, le Nasdaq étant également porté par les gains de grandes valeurs technologiques.

Dans une interview à Reuters, l'un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, s'est dit enclin à laisser inchangé le taux directeur de la banque centrale américaine à condition que les prochaines données sur l'inflation montrent une atténuation des pressions sur les prix. Il a ajouté qu'il serait favorable à une hausse des taux si l'inflation ne ralentissait pas.

A la suite de ces commentaires, les marchés financiers ont revu à la baisse leurs prévisions sur la politique monétaire de la Fed. Selon des données FedWatch de CME, ils misent désormais à 50,4% sur la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion de septembre de la Fed, contre 63,2% mercredi.

Le rendement des bons du Trésor américain a diminué pour une deuxième séance consécutive, après s'être établi à des records de près de trois ans. Les craintes mondiales à l'égard d'une flambée de l'inflation, des niveaux de dette et de la situation géopolitique ont récemment provoqué un bond des obligations.

Un "coup de boost" a été donné par les commentaires de Christopher Waller aux marchés dans leur ensemble, a commenté Bill Northey, directeur senior des investissements chez U.S. Bank Wealth Management, à Billings dans le Montana.

En toile de fond, a-t-il poursuivi, "nous constatons une influence prolongée" des entreprises ayant communiqué tardivement leurs résultats trimestriels. "Et cela mène à une certaine différenciation entre des secteurs comme les semiconducteurs (...) ou encore les logiciels informatiques, où nous avons vu des résultats conformes ou supérieurs" à des attentes peu élevées, a-t-il ajouté.

Sur le plan économique, des données montrent que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont restées faibles et que l'activité du secteur américain des services a accéléré. Mais les prix des intrants dans ce secteur ont atteint leur pic depuis octobre 2022.

Est attendu vendredi le rapport mensuel sur l'emploi du département américain du Travail, qui devrait indiquer un niveau de chômage stable en août.

Côté valeurs, à noter jeudi, Nvidia NVDA.O a pris 1,8% après avoir annoncé l'acquisition de la plateforme de développement Hugging Face pour près de 13 milliards de dollars.

Un autre fabricant de semiconducteurs, Broadcom AVGO.O , a cédé 2,7% à la suite de prévisions inférieures aux attentes pour le trimestre en cours, rappelant les exigences élevées qui entourent les entreprises impliquées en premier plan dans l'IA.

Snowflake SNOW.N a bondi de 16,6% après avoir communiqué des prévisions annuelles solides, ce qui a profité plus largement au secteur des logiciels informatiques. ServiceNow

NOW.N , Salesforce CRM.N et Adobe ADBE.O ont terminé dans le vert, prenant entre 2,1% et 6,5%.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)