Wall Street dans le rouge avant le PIB et l'indice PCE, Keurig Dr Pepper dévisse

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé en baisse, après avoir été rassurés vendredi par les déclarations de Jerome Powell à Jackson Hole. Il a ouvert la porte une baisse des taux d'intérêt en septembre. Côté valeurs, Nvidia publiera mercredi soir ses résultats trimestriels. Keurig Dr Pepper a chuté alors que le groupe va racheter le groupe agroalimentaire néerlandais JDE Peet's. Côté statistiques, les données sur le PIB américain au second trimestre seront publiées jeudi et l'indice PCE sera connu vendredi. Le Dow Jones a perdu 0,77% à 45282 points. Le Nasdaq a cédé 0,22% à 21449 points.

Keurig Dr Pepper (KDP) chute de 11,48% à 31,10 dollars. Le géant américain des boissons non alcoolisées (Dr Pepper et 7UP...) annonce être sur le point de racheter pour 15,7 milliards d'euros le groupe agroalimentaire néerlandais JDE Peet's, spécialisé dans le café et propriétaire notamment des marques L'Or et Jacques Vabre. Une fois finalisé, ce rachat, serait suivi par une scission du groupe en deux entités : d'un côté "Beverage Co." pour les boissons rafraîchissantes, et de l'autre "Global Coffe Co.", dans laquelle serait inclues les marques de JDE Peet's.

Les chiffres macroéconomiques

Au mois de juillet, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis s'élèvent à 652 000 en rythme annuel contre 635 000 attendues. En juin, elles s'élevaient à 656 000.

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas est tombé à -1,8 en août après 0,9 en juillet.

Les valeurs à suivre

Coca-Cola

Coca-Cola travaille avec la banque d'investissement Lazard pour examiner les options potentielles y compris une vente concernant la chaîne britannique de cafés Costa Coffee, selon des informations rapportées par Reuters dimanche. En outre, un rapport du week-end de Sky News a indiqué que la marque américaine de soda a tenu des discussions préliminaires avec certains acheteurs potentiels pour Costa Coffee, notamment des sociétés de capital-investissement. Des offres indicatives sont attendues au début de l'automne, mais la vente n'est pas définitive, selon Sky News.

Intel

L'action Intel, est encore attendue en hausse après avoir progressé de 5,5% vendredi. Le fabricant de microprocesseurs avait annoncé dans la soirée que l'Etat américain allait acheter pour près de 8,9 milliards de dollars de titres Intel, soit 433,3 millions d'actions. Cette participation sera financée par les 5,7 milliards de dollars restants des subventions précédemment accordées, mais non encore versées, à Intel dans le cadre de la loi américaine CHIPS and Science Act et par les 3,2 milliards de dollars accordés à l'entreprise dans le cadre du programme Secure Enclave.

Paramount

Paramount prévoit de supprimer entre 2 000 et 3 000 emplois d'ici début novembre, après la finalisation de sa fusion avec le studio de production Skydance, selon le magazine Variety. Paramount Global et Skydance Media ont achevé leur fusion de 8,4 milliards de dollars au début du mois et la société a depuis été rebaptisée Paramount Skydance Corp. Les licenciements toucheront le personnel de toutes les divisions.