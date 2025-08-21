Wall Street dans la retenue avant le discours de Powell

(AOF) - Les marchés américains poursuivent leur mouvement baissier sur fond de craintes sur les droits de douane. Les voitures et produits pharmaceutiques européens seront taxés à 15% à leur entrée aux Etats-Unis, selon un communiqué commun publié par l'UE et l'administration Trump qui ne prévoit aucune exemption pour les vins et spiritueux. Le colloque de Jackson Hole s'ouvre ce jeudi avec comme point d'orgue le discours de Jerome Powell prévu demain. Côté valeurs, Walmart décroche. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,25% à 44827 points et le Nasdaq s'effrite de 0,07% à 21158 points.

Walmart fléchit de 4,19% à 98,27 dollars. Malgré des perspectives annuelles revues à la hausse, les investisseurs boudent l'action de la société qui a manqué les estimations pour son bénéfice par action ajusté au deuxième trimestre de son exercice 2025/2026. Une première en 13 trimestres. Il est ressorti à 68 cents quand le consensus escomptait 73 cents. Selon Bloomberg, la multinationale américaine spécialisée dans la grande distribution n'avait plus publié un bénéfice par action inférieur aux attentes depuis plus de trois ans.

Les chiffres économiques du jour

L’indice PMI manufacturier de S&P Global du mois d'août atteint 53,3 contre 49,7 attendu après 49,9 le mois précédent.

L’indice PMI des services de S&P Global du mois d'août atteint 55,4 contre 54,2 attendu après 55,7 le mois précédent.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à -0,3 en août contre un consensus de 6,8 après 15,9 en juillet.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 235 000 contre 226 000 attendues et après 224 000 la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Coty

Coty a dévoilé des résultats annuels décevants sur l'exercice 2024/2025. La multinationale américaine de produits de beauté a été confrontée à la faiblesse de la consommation aux États-Unis pesant sur la demande de produits de beauté. Sur cette période, Coty a déclaré une perte nette de 381,1 millions de dollars, alors que la société affichait un bénéfice net de 76,2 millions de dollars il y a un an. La perte par action est de 0,44 dollar contre un bénéfice par action de 0,09 dollar l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation s'élève à 241,1 millions de dollars, en diminution de 56%.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson annonce l'ouverture d'une unité de production de plus de près de 15 000 m2 sur le site biopharmaceutique de Fujifilm à Holly Springs (Caroline du Nord). Il s'agit d'un engagement de 2 milliards de dollars sur 10 ans qui doit permette de créer quelque 120 emplois dans l'État et accroître les capacités de fabrication. Dans les mois à venir, la société a également l'intention de partager les plans pour des installations de fabrication avancées supplémentaires aux États-Unis ainsi que l'expansion des sites américains actuels.

Lockheed Martin

Entreprise américaine de défense et de sécurité, Lockheed Martin, via sa filiale Sikorsky, a décroché un contrat de 43 millions de dollars avec l'armée américaine, afin de financer les travaux d'ingénierie liés à la modernisation de l'hélicoptère Black Hawk. Le projet inclut l'amélioration de la cellule, l'intégration d'une architecture numérique pour permettre l'intégration rapide des systèmes aériens sans pilote et le développement de l'architecture en utilisant l'ingénierie des systèmes basée sur des modèles.