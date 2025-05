Wall Street dans l'incertitude après l'inflation

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé. Les prix à la consommation en avril sont ressortis sous les attentes et au plus bas depuis février 2021. La hausse des prix a ralenti à 2,3% sur un an contre 2,4% en mars. L'indice de prix à la production sera à surveiller jeudi. Du côté des valeurs, l'assureur santé UnitedHealth a dévissé après avoir suspendu ses objectifs et annoncé le départ de son PDG. Le Dow Jones a perdu 0,64% à 42140 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,61% à 19010 points.

UnitedHealth a trébuché lourdement à Wall Street avec une perte de 17,79 %, à 311,38 dollars. Ce repli, l’un des plus importants du jour à New York, pèse logiquement sur l’indice Dow Jones. En outre, les concurrents du spécialiste de l’assurance et des services de santé sont également touchés à l’image d’Elevance Health, Humana ou encore CVS Health Corp. Outre un changement à la tête de l’entreprise, les investisseurs n’apprécient pas la suspension des objectifs financiers annuels.

Les chiffres économiques du jour

L’inflation est ressortie à 0,2% en avril aux Etats-Unis alors qu’elle était attendue à 0,3%, après -0,1% en mars. En rythme annuel, elle s’est élevée à 2,3%, sachant qu’elle était anticipée à 2,4%, comme en mars. Dans sa version core, l’inflation est ressortie à 0,2% en avril aux Etats-Unis alors qu’elle était attendue à 0,3%, après 0,1% en mars. En rythme annuel, elle s’est élevée à 2,8%, sachant qu’elle était anticipée à 2,8%, comme en mars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Coinbase

La plate-forme d'échange de cryptomonnaies, Coinbase, remplacera Discover Financial au sein de l'indice S&P 500, a indiqué Standard & Poors. Il intégrera l'indice américain de référence pour les gestionnaires d'actifs à partir de la séance du 19 mai. Coinbase entrera dans l'histoire en devenant la première société de cryptomonnaies pure-player à rejoindre le S&P 500.

On Holding

On Holding, société de vêtements de sport basée en Suisse mais cotée à New-York, a relevé ses prévisions annuelles. Le groupe, introduit en Bourse à l'été 2021, table sur une croissance de son chiffre d'affaires d'au moins 28 % en 2025 à taux de change constants, contre une prévision antérieure de 27 %. Au premier trimestre, les ventes ont bondi de 43 % à 726,6 millions de francs suisses, dépassant les attentes qui tablaient sur 681,2 millions de francs suisses. On Holding a indiqué qu'elle devra procéder à des ajustements tarifaires sélectifs afin d'atténuer l'impact des droits de douane.