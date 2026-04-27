Wall Street dans l'hésitation à l'orée d'une semaine chargée en annonces
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 22:22
La saison des résultats atteint désormais son point culminant, avec une série de publications attendues tout au long de la semaine. Parmi les temps forts figurent les comptes d'Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Apple et Microsoft, attendus en milieu de semaine.
En parallèle, plusieurs indicateurs macroéconomiques doivent être publiés, auxquels s'ajoute une réunion de la Réserve fédérale. Celle-ci pourrait apporter des indications déterminantes sur l'orientation de la politique monétaire américaine. Elle devrait également marquer la dernière présidence de Jerome Powell, Kevin Warsh étant pressenti pour lui succéder lors de la réunion suivante.
Sur le plan géopolitique, les tentatives de reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran se poursuivent. Elles interviennent après la décision du président américain Donald Trump d'annuler le déplacement de négociateurs à Islamabad pour une nouvelle série de discussions directes. Dans le même temps, l'Iran continue de restreindre les flux dans le détroit d'Ormuz, conditionnant toute reprise des pourparlers à la levée du blocus américain.
Du côté des valeurs, Verizon a progressé de 1,53% après avoir relevé ses prévisions annuelles, porté par un nombre d'abonnés supérieur aux attentes. À l'inverse, Domino's Pizza a chuté de 8,87% après avoir déçu sur ses ventes du premier trimestre.
Nvidia a de son côté franchi le seuil des 5 000 milliards de dollars de capitalisation lors de la clôture de vendredi et poursuit sa série de records avec une hausse de 4,01% sur la séance de ce lundi.
Enfin, Qualcomm a connu une séance agitée, notamment en raison de rumeurs évoquant une possible collaboration avec OpenAI pour développer une puce mobile capable d'exploiter localement des modèles de type GPT sur smartphone. Le titre, après avoir bondi de près de 10% à l'ouverture, a finalement terminé en hausse plus modérée de 0,98%.
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