Wall Street dans l'expectative de la rencontre Trump-Xi

Les futures sur le S&P 500 (-0,1%) et le Nasdaq 100 (-0,2%) augurent d'un début de séance prudent à la Bourse de New York, à la veille d'une rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, à l'occasion de la visite d'Etat de trois jours de ce dernier aux Etats-Unis.

Les résultats de ces discussions devraient être scrutés attentivement, compte tenu du nombre de sujets cruciaux que les deux dirigeants devraient aborder, des relations commerciales à l'IA, en passant par le conflit russo-ukrainien et celui au Moyen-Orient.

"Je m'attends à peu de mesures concrètes à l'issue de la rencontre entre les présidents Xi Jinping et Donald Trump", prévient Robert Gilhooly, économiste chez Aberdeen Investments, pour qui "un dialogue ou un protocole d'accord sur la sécurité de l'IA est envisageable, mais il resterait probablement peu détaillé".

Selon lui, la technologie, davantage que le commerce, est en train de devenir la principale ligne de fracture dans les relations sino-américaines, les progrès de la Chine dans le développement de grands modèles de langage (LLM) laissant penser que les deux pays se dirigent vers une nouvelle phase de confrontation.

"Si Pékin privilégiait les applications technologiques plutôt que la compétition à la frontière de l'innovation, les tensions pourraient s'apaiser. Nous pensons toutefois que les autorités chinoises ont gagné en confiance dans leur capacité à rivaliser au plus haut niveau technologique", prévient l'économiste.

D'après Robert Gilhooly, certains progrès réalisés au sujet du commerce lors de réunions préparatoires pourraient ouvrir la voie à une baisse des droits de douane sur certains biens non sensibles, tandis que la Chine pourrait proposer d'accroître ses achats de produits agricoles américains, d'énergie et d'avions Boeing.

"Aucun des deux pays ne semble toutefois prêt à remettre fondamentalement à plat sa relation commerciale. Les menaces de restrictions sur les exportations de minerais critiques font contrepoids à la volonté de l'administration américaine de recourir de nouveau aux droits de douane", prévient-il.

Le Brent à plus de 100 USD le baril

Sur le plan géopolitique, les deux dirigeants devraient aussi aborder la question du détroit d'Ormuz, alors que les cours du pétrole se tendent ( 1,8% à 100,3 USD le baril pour le Brent), au lendemain du discours du locataire de la Maison-Blanche devant l'Assemblée générale de l'ONU.

Continuant, comme à son habitude, de souffler le chaud et le froid, Donald Trump a estimé que les États-Unis se trouvaient face à un choix entre "anéantir" l'Iran ou parvenir à s'entendre avec Téhéran, estimant toutefois qu'un accord pourrait être conclu après les élections législatives américaines de novembre.

L'indice PMI composite américain à paraître après l'ouverture

Quelques minutes après la cloche, les intervenants de marché prendront connaissance de l'indice PMI composite de S&P Global pour les États-Unis, pour lequel le consensus anticipe un tassement vers 55,2 en estimation flash pour septembre, après 56 en août.

Dans l'actualité des valeurs, General Mills est attendu en légère hausse à l'ouverture, après la publication par le groupe agroalimentaire d'un BPA ajusté de 0,75 USD au titre de son 1er trimestre 2026-2027, en recul de 13% à taux de change constants, mais supérieur d'environ 4% au consensus.

Le groupe de santé Abbott Laboratories et la plateforme de soins nutritionnels Berry Street ont annoncé la signature d'un partenariat exclusif visant à offrir un accompagnement personnalisé en santé métabolique aux consommateurs américains.