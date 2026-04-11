Wall Street crée un nouvel indice de swaps de défaut de crédit pour parier contre le crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

S&P Dow Jones Indices lance un nouvel indice de swaps de défaut de crédit lié au marché du crédit privé, offrant ainsi aux investisseurs un outil pour parier contre un secteur qui a connu des turbulences au cours des derniers mois.

L'indice CDX Financials comprend un large éventail de 25 entités financières nord-américaines, dont des banques, des assureurs, des sociétés d'investissement immobilier et des sociétés de développement commercial (BDCs). Les swaps de défaut de crédit sont des produits dérivés qui offrent une assurance contre le risque qu'un émetteur d'obligations - comme une entreprise, une banque ou un gouvernement souverain - ne rembourse pas ses créanciers. Le nouvel indice arrive au moment où les fonds de crédit privés sont confrontés à leur test de résistance le plus sérieux depuis l'expansion rapide du secteur à la suite de la crise financière de 2008.

"Cet indice a évolué grâce au retour d'information de divers acteurs du marché, y compris plusieurs courtiers qui prévoient de fournir des liquidités et divers utilisateurs finaux", a déclaré Nicholas Godec, responsable des produits négociables à revenu fixe et des matières premières chez S&P Dow Jones Indices.

"L'une des caractéristiques intéressantes de ce nouvel indice est qu'il s'agit du premier CDS lié aux BDC, ce qui permet d'avoir des CDS liés au marché du crédit privé.”

Le rythme auquel les investisseurs exigent le remboursement des fonds de crédit privés non négociés s'est accéléré ces derniers mois en raison des craintes que l'intelligence artificielle ne bouleverse les entreprises de logiciels financées par ces fonds. Apollo Debt Solutions, Ares Capital ARCC.O et le plus grand BDC non négocié, Blackstone Private Credit Fund, représenteront ensemble 12 % de l'indice à pondération égale.

De grandes banques, dont Bank of America, Barclays, Deutsche Bank et Goldman Sachs, commenceront à vendre les produits dérivés la semaine prochaine, et d'autres prêteurs pourraient suivre, a rapporté le Wall Street Journal plus tôt dans la journée de vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters a rapporté le mois dernier que Goldman Sachs proposait aux fonds spéculatifs un produit financier leur permettant de prendre une position courte ou longue sur les prêts aux entreprises, en citant une source familière avec le sujet.