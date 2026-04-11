IBM va payer 17 millions de dollars pour mettre fin à l'enquête du gouvernement américain sur la DEI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'un arrière-plan tout au long du processus) par Kanishka Singh

IBM IBM.N a accepté de payer 17 millions de dollars pourrégler une enquête du gouvernement américain sur les pratiques del'entreprise en matière de diversité, d'équité et d'inclusion , que l' administration du président Donald Trump a réprimées au cours de son second mandat.

Le règlement marque la première résolution de l'unitédu ministère américain de la Justice créée l'année dernière

et appelée "Civil Rights Fraud Initiative" (Initiative de lutte contre la fraude aux droits civiques) pour réprimer les politiques d'IED en utilisant une loi civile anti-fraude .

M. Trump a ciblé organisations publiques et privées - des agences gouvernementales aux universités privées - pour des pratiques de DEI qui , selon lesdéfenseurs des droits civils , contribuent à remédier aux inégalités historiques dont sont victimes les groupes marginalisés tels que les femmes et les minorités ethniques.

Dans un règlement signé par le ministère de la justice et IBM, le gouvernement américain allègue que les pratiques d'IBM comprenaient l'utilisation d'un "modificateur de diversité" qui "liait la rémunération des primes à la réalisation d'objectifs démographiques", parmi d'autres allégations.

Le règlement indique également qu'IBM a mis fin à divers programmes et politiques ou les a modifiés, mais que l'entreprise a nié s'être livrée à une conduite illégale.

"Cet accord ne constitue ni une reconnaissance de responsabilité de la part d'IBM, ni une concession de la part des États-Unis sur le fait que leurs plaintes ne sont pas fondées", précise l'accord.

La Maison-Blanche qualifie la DEI d'anti-mérite et de discriminatoire à l'égard de groupes tels que les Blancs et les hommes. M. Trump a signé des décrets demandant aux entrepreneurs et sous-traitants fédéraux d' éliminer la DEI .

De nombreuses entreprises américaines ont réduit ou modifié leurs politiques de diversité après les ordres de M. Trump.