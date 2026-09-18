Wall Street clôture en ordre dispersé, la tech résiste à la remontée des taux

Les indices américains ont terminé la séance en ordre dispersé vendredi, dans un marché partagé entre la remontée du pétrole et des rendements obligataires d'un côté, et la vigueur persistante des semi-conducteurs ainsi que des valeurs liées aux cryptomonnaies de l'autre. A la clôture, le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,16% à 7 650,2 points, le Nasdaq 100 de 0,67% à 29 644,2 points, tandis que le Dow Jones a terminé en baisse de 0,19% à 51 681,1 points et le Russell 2000 de 0,51% à 2 860,0 points.

La séance a par ailleurs été marquée par le "triple witching", échéance trimestrielle au cours de laquelle expirent simultanément options sur actions, options sur indices et contrats à terme. Selon Citadel Securities, environ 7 000 MdsUSD d'options arrivaient à échéance vendredi, l'un des montants les plus importants jamais observés, ce qui a pu amplifier certains mouvements intraday et les ajustements de positionnement en fin de séance.

La remontée des rendements obligataires a constitué l'un des principaux freins de la séance, le taux du Treasury à 10 ans repassant au-dessus de 5%, sur fond d'incertitudes persistantes concernant l'offre énergétique au Moyen-Orient. Cette combinaison de taux longs élevés et de pétrole ferme a pesé sur plusieurs compartiments cycliques et sensibles au coût du capital, notamment l'immobilier (-1,0%) et les services aux collectivités (-1,2%).

L'industrie ( 0,5%) et la technologie ( 0,4%) ont néanmoins mieux résisté grâce aux valeurs de l'IA, notamment aux valeurs de mémoire et de stockage. Sandisk ( 11%), Seagate ( 7%), Western Digital ( 4%) et Micron ( 4%) ont bénéficié de l'optimisme persistant autour de la demande des centres de données d'IA et des tensions sur l'offre de mémoire. Les commentaires du directeur général d'Intel sur la forte hausse des prix des puces mémoire et la possibilité que les contraintes d'offre persistent jusqu'à l'an prochain ont renforcé ce mouvement. A l'inverse, les logiciels et la cybersécurité ont reculé, notamment Oracle, IBM et Thomson Reuters.

Les valeurs liées aux cryptomonnaies ont également figuré parmi les principaux soutiens du marché, le Bitcoin gagnant plus de 6% à un plus haut de deux semaines après que la SEC a accordé une exemption temporaire de cinq ans permettant, sous certaines conditions, à certaines plateformes de négocier des actions américaines tokenisées sur blockchain. Dans son sillage, Strategy ( 16%) et Coinbase ( 12%) ont figuré parmi les meilleures performances des grands indices.

Parmi les autres mouvements notables, le groupe sidérurgique Nucor (-6%) a reculé après des perspectives de bénéfice trimestriel inférieures aux attentes, tandis que Netflix (-5%) a été pénalisé par une dégradation de recommandation de Wells Fargo.

La semaine prochaine, l'attention se tournera vers la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, prévue le 24 septembre à Washington. Les discussions devraient notamment porter sur le commerce, les restrictions technologiques, l'intelligence artificielle, les minerais critiques et les tensions géopolitiques, alors que les marchés restent déjà très sensibles à l'évolution des cours du pétrole et des taux longs.