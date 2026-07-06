Wall Street clôture en hausse, tirée par les semi-conducteurs

Un opérateur à la Bourse de New York, le 6 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, soutenue par une vague d'achats à bon compte sur les valeurs des semi-conducteurs, dans un marché autrement peu animé après un week-end prolongé.

L'indice Nasdaq, qui rassemble les valeurs technologiques, a progressé de 1,12% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,72%. Le Dow Jones (+0,29%) a décroché un nouveau record en clôture, dépassant pour la première fois le seuil des 53.000 points.

"Un rebond marqué des valeurs du secteur des puces est à l'origine de la hausse" du Nasdaq et du S&P 500, "les investisseurs se tournant à nouveau vers ce groupe phare après une baisse enregistrée en fin de semaine dernière", expliquent les analystes de Briefing.com.

AMD a gagné 6,61%, Intel 1,54%, Micron 0,96%, Nvidia 0,37%, Western Digital 7,14% et Texas Instruments 3,56%.

Hors semi-conducteurs, les géants de la tech américaine ont aussi été recherchés, comme Alphabet (+1,82%), Meta (+2,98%), Apple (+1,31%) ou Amazon (+0,61%).

"L'actualité est relativement calme, ce qui laisse penser que ces hausses sont dues aux investisseurs qui profitent du récent repli pour acheter, plutôt qu'à un catalyseur spécifique au secteur", estiment les experts de Briefing.com.

Broadcom (+3,73%) a tout de même semblé bénéficier de l'annonce de l'extension de son partenariat avec Apple jusqu'en 2031. L'entreprise développera notamment des puces spécifiques pour le créateur de l'iPhone.

Pour Jose Torres, d'Interactive Brokers, "le marché a également tiré profit du lancement officiel des +Trump accounts+", ces comptes d'investissements crédités par l'Etat de 1.000 dollars qui seront proposés à chaque enfant américain dont les parents en feront la demande, afin de lui donner un capital pour débuter dans la vie.

Côté macroéconomique, la semaine s'annonce pauvre en indicateurs.

Les opérateurs seront toutefois attentifs à la publication mercredi du compte-rendu ("minutes") de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed), la première sous la présidence de Kevin Warsh.

L'institution avait alors mentionné qu'un resserrement monétaire pourrait intervenir d'ici à la fin de l'année face à l'accélération de l'inflation due au conflit au Moyen-Orient.

"Le marché va essayer de scruter attentivement les +minutes+ pour déterminer quand la première hausse des taux pourrait effectivement avoir lieu", explique à l'AFP Peter Cardillo, analyste chez Spartan Capital Securities.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans se détendait légèrement, évoluant autour de 4,47% vers 20H20 GMT, contre 4,48% jeudi en clôture.

Côté entreprises, Microsoft a perdu 0,96%, à 386,74 dollars, après avoir annoncé la suppression immédiate de 4.800 postes, en partie liée à la restructuration de sa filiale de jeux vidéos Xbox.

Les titres associés au secteur des cryptomonnaies ont été aidés par la hausse du bitcoin, à l'image des plateformes d'échange Coinbase (+2,05%) et Robinhood (+4,28%) ou du "mineur" (créateur de monnaie numérique) Riot Platforms (+3,44%).

Déjà côté à la Bourse de Séoul, le géant coréen des puces mémoire SK Hynix a par ailleurs officiellement lancé des démarches pour entrer à Wall Street, et espère lever environ 28 milliards de dollars, en mettant en vente l'équivalent de 17 millions d'actions, selon un document déposé lundi auprès du gendarme financier américain (SEC).

L'émission se fait sous la forme d'"ADS" ("American Depositary Shares"), des titres attribués aux entreprises étrangères désireuses d'accéder à Wall Street. La cotation de ces actifs devrait débuter vendredi, selon des informations de presse.

"Les investisseurs attendent désormais la saison des résultats, qui débute la semaine prochaine", explique Peter Cardillo. Les grandes banques ouvriront le bal.

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