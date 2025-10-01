Wall Street clôture en hausse, les investisseurs passant outre les données sur l'emploi et la fermeture des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'indice des soins de santé poursuit son rebond après l'accord Pfizer/Trump de mardi

*

AES se redresse fortement pour stimuler le secteur des services publics

*

Le rapport ADP sur l'emploi de septembre est plus faible que prévu

(Mise à jour des prix et de l'activité du marché à la clôture) par Sinéad Carew et Niket Nishant

Lesprincipaux indices boursiers de Wall Street ont progressé mercredi, avec un fortsoutien du secteur de la santé, malgré des données plus faibles que prévu sur l'emploi privé et l'incertitude entourant le premier jour de la fermeture du gouvernement fédéral américain .

Le rapport sur l'emploi de septembre du département du travail devant être reporté si le gouvernement n'est pas rouvert d'ici vendredi, les investisseurs ont prêté une attention particulière au rapport national sur l'emploi d'ADP .

L'ADP a indiqué une baisse de 32 000 emplois privés et une baisse révisée à la baisse de 3 000 emplois en août. Ces chiffres **étaient** inférieurs aux prévisions des économistes qui tablaient sur une croissance de 50 000 en septembre et au rapport précédent qui faisait état d'une progression de 54 000 en août.

Ailleurs dans les données économiques, l'Institute for Supply Management a montré que l'industrie manufacturière américaine s'est rapprochée de la reprise en septembre.

Après une ouverture en baisse, les trois principaux indices américains ont progressé. Parmi les 11 principaux secteurs industriels de l'indice S&P 500, c'est le secteur des soins de santé .SPXHC qui a le plus progressé, sous l'impulsion des sociétés pharmaceutiques.

Le rallye des soins de santé a commencé sérieusement mardi après que Pfizer PFE.N et le président américain Donald Trump ont déclaré qu'ils avaient conclu un accord . Le fabricant de médicaments a accepté de réduire les prix des médicaments sur ordonnance dans le cadre du programme Medicaid - par rapport à **ses** prix pratiqués dans d'autres pays développés - en échange d'un allégement tarifaire. Donald Trump a déclaré qu'il s'attendait à ce que d'autres entreprises pharmaceutiques fassent de même.

"Hier a été le catalyseur pour les soins de santé", a déclaré Lara Castleton, responsable américaine de la construction de portefeuille et de la stratégie chez Janus Henderson Investors, ajoutant que le secteur était probablement mûr pour un rallye après avoir sous-performé le reste du marché depuis le début de l'année.

"Les gens ne l'ont pas nécessairement évité, mais ils n'ont pas été aussi fortement alloués aux soins de santé qu'ils l'ont été à la technologie et à tout le battage médiatique sur l'IA", a-t-elle déclaré.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 22,46 points, soit 0,34 %, pour terminer à 6 710,92 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 94,02 points, soit 0,42 %, à 22 754,03. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 42,04 points, soit 0,09 %, à 46 439,93.

Le secteur technologique de l'indice S&P 500 .SPLRCT a donné un nouveau coup de pouce à l'indice de référence. Le secteur des matériaux .SPLRCM a enregistré la plus forte baisse en pourcentage au cours de la séance.

Lara Castleton a noté que les investisseurs en actions semblaient ignorer les incertitudes liées à la fermeture du **gouvernement**. Et les marchés ont toujours bien résisté aux fermetures d'administrations publiques. Le S&P 500 a progressé lors de chacune des six dernières fermetures, selon une note de la Deutsche Bank. Lors de la dernière fermeture du gouvernement entre fin 2018 et début 2019, les indices ont pu progresser.

Au niveau des valeurs individuelles , une forte hausse des actions d'AES AES.N a dopé le secteur des services publics du S&P 500 .SPLRCU après que le Financial Times a rapporté que

BLK.N Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock, était proche d'un accord de 38 milliards de dollars pour acquérir le groupe de services publics.

Alors que le secteur des matériaux était globalement plus faible, les actions américaines de Lithium Americas Corp

LAC.TO LAC.N se sont fortement redressées et la société rivale Albemarle ALB.N a également progressé après que le ministère américain de l'énergie a pris une participation de 5 % dans Lithium Americas et une autre de 5 % dans la coentreprise de la société avec General Motors < GM.N>.

Corteva CTVA.N a déclaré qu'elle séparerait ses activités de semences et de pesticides en sociétés distinctes cotées en bourse, ce qui a entraîné une forte baisse de ses actions.