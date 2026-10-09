Wall Street clôture en hausse au terme d'une semaine agitée

Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, aidée par la vigueur de certains géants technologiques et par une stabilisation des taux obligataires, à l'issue d'une semaine mouvementée sur les deux fronts.

Le Nasdaq a progressé de 0,64 %, le Dow Jones a gagné 0,83 % et l'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 0,59 %, s'établissant à quelques points seulement de son record en clôture.

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