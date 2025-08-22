Wall Street clôture en hausse alors que Powell laisse entrevoir une baisse des taux de la Fed

Les traders considèrent désormais qu'il y a près de 90 % de chances que les taux soient abaissés en septembre

Le S&P 500 met fin à une série de cinq jours de baisse

Intuit chute après avoir annoncé une croissance du chiffre d'affaires du 1er trimestre inférieure aux estimations

(Les chiffres sont révisés à la lumière de la clôture préliminaire des marchés) par Shashwat Chauhan, Sanchayaita Roy et Carolina Mandl

Les principaux indices de Wall Street ontterminé en hausse vendredi, le Dow Jones atteignant un record de clôture, les investisseurs s'étant rués sur les actions après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a fait allusionà une baisse des taux d'intérêt à court terme lors de son discours au symposium de Jackson Hole.

Sescommentaires ont ouvert la voie à une réductionpotentielle des taux lors de la réunion de la Fed des 16 et 17 septembre, bien que M. Powell ait souligné l'importance des données relatives à l'emploi et à l'inflation attendues avant cette date.

"M. Powell a fait ce que les banquiers centraux font le mieux à Jackson Hole: il a laissé la porte ouverte", a déclaré Nigel Green, directeur général du groupe deVere. "Une baisse en septembre rassurerait les ménages et les entreprises sur le fait que la banque centrale ne dort pas au volant. Retarder ne fait qu'augmenter les chances d'un atterrissage plus difficile"

Les traders ont augmenté les paris sur une baisse des taux en septembre après les commentaires de Powell, plaçant maintenant près de 90 % de chances d'une réduction, contre environ 75 % avant les remarques de Powell.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 96,73 points, soit 1,52%, pour terminer à 6 466,55 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 396,22 points, soit 1,88%, pour atteindre 21 496,54. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 841,14 points, soit 1,88%, à 45.626,64.

Dixdes 11 sous-secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD étant celui qui a le plus progressé.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a grimpé en flèche, tandis que la plupart des actions de croissance des mégacapitalisations ont également bondi. Tesla TSLA.O a mené les gains.

L'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux d'intérêt, a bondi, atteignant son plus haut niveau depuis le début de l'année.

Grâce aux gains enregistrés vendredi, l'indice S&P 500 a mis fin à une série de cinq jours de pertes, après qu'une chute généralisée des valeurs technologiques lourdes a pesé sur les actions américaines cette semaine.

Les actions américaines ont fortement rebondi depuis les creux d'avril, lorsque les marchés ont été ébranlés par les annonces de tarifs douaniers du président Donald Trump. Récemment, les indices ont retrouvé des niveaux record.

Une série de bénéfices solides, l'optimisme concernant les accords commerciaux et les chances croissantes de réduction des taux d'intérêt ont été parmi les principaux moteurs de la hausse, bien que certaines inquiétudes persistent.

"Les investisseurs applaudissent les commentaires de Powell comme s'il s'agissait du début d'une parade de réduction des taux d'intérêt. Mais une seule baisse ne fera pas bouger l'aiguille des dépenses de consommation. La grande question est de savoir si cela marque un véritable tournant dans la politique de la Fed - ou si la hausse des tarifs douaniers la forcera à freiner avant même que ce changement ne commence", a déclaré Zak Stambor, analyste principal pour la vente au détail et le commerce électronique chez Emarketer.

Plus tôt dans la journée, UBS Global Wealth Management a relevé son objectif de fin d'année pour le S&P 500 pour la deuxième fois en deux mois, pariant sur la solidité des bénéfices des entreprises, l'apaisement des tensions commerciales et les attentes de réduction des taux d'intérêt.

Parmi les autres valeurs les plus importantes, Intel a progressé alors que la Maison Blanche devrait annoncer vendredi l'acquisition d'une participation de 10 % dans l'entreprise. Coinbase COIN.O a également grimpé en flèche, les investisseurs ayant acheté des actions liées aux cryptomonnaies après le discours de M. Powell.

Intuit INTU.O a chuté après que le fabricant de TurboTax ait prévu une croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre inférieure aux estimations des analystes en raison de la faible performance de sa plateforme de marketing Mailchimp.

Workday WDAY.O a baissé après que le fournisseur de logiciels de ressources humaines ait fourni des perspectives en ligne pour le trimestre en cours.