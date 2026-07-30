Wall Street clôture en forte hausse, porté par la flambée du titre Microsoft

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* Microsoft s'envole après avoir annoncé des prévisions de ventes optimistes et une croissance du cloud

* Meta recule après une chute de 91 % de son flux de trésorerie disponible trimestriel

* Les traders reviennent sur leurs anticipations de hausse des taux en septembre

(Mise à jour à la clôture des marchés) par Noel Randewich

Wall Street a terminé en forte hausse jeudi , les valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant bondi et Microsoft s'étant envolé après que le géant technologique a publié des prévisions exceptionnelles qui ont apaisé les craintes concernant des dépenses massives dans les infrastructures d'IA.

Microsoft MSFT.O a bondi de plus de 10 % après que l’entreprise technologique a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel et de croissance du cloud supérieures aux attentes. Elle a également fait état de dépenses d’investissement inférieures aux estimations et a déclaré qu’elle prévoyait de continuer à générer des liquidités tout au long de son exercice 2027, qui vient de débuter.

Cette année, les investisseurs ont été effrayés par les dépenses massives consacrées à l’IA par les grandes entreprises technologiques. Les rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs publiés la semaine dernière par Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont déclenché une vague de ventes sur les titres liés à l’IA, les valeurs du secteur des semi-conducteurs étant également sous pression alors que les investisseurs remettaient en question leurs valorisations élevées.

Meta Platforms META.O a chuté après que le géant des réseaux sociaux a annoncé une baisse de 91 % de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, ce qui témoigne des tensions financières liées à son coûteux déploiement d’IA.

"Ce sont de véritables valeurs de combat. Les investisseurs n’arrivent pas à se décider: le retour sur investissement de ces dépenses d’investissement colossales en vaudra-t-il la peine ou non?", a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management.

"Microsoft a publié ses résultats hier, et peut-être que l’entreprise va pouvoir passer du camp des titres “contestés” à celui des titres “gagnants de confiance dans le domaine de l’IA”", a ajouté M. Ellerbroek.

L’indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a bondi,Micron Technology MU.O , Sandisk SNDK.O et Advanced Micro Devices

AMD.O enregistrant des gains importants.

Amazon AMZN.O a progressé tandis qu’Apple AAPL.O a reculé, les deux sociétés devant publier leurs résultats après la clôture du marché.

Cette année, l'action Amazon a sous-performé le marché dans son ensemble en raison des inquiétudes liées à ses dépenses importantes dans le domaine de l'IA. Apple AAPL.O , qui n'a pas investi massivement dans l'IA, a récemment dépassé Nvidia

NVDA.O pour devenir l'entreprise la plus valorisée au monde, avec une capitalisation boursière d'environ 4 900 milliards de dollars .

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a gagné 124,60 points, soit 1,70 %, pour clôturer à 7 440,75 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 679,24 points, soit 2,76 %, à 25 118,17. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 607,28 points, soit 1,18 %, pour atteindre 52 201,42.

Mercredi, les actions américaines ont clôturé en forte baisse après que la Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, les messages contradictoires du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, ayant semé la confusion parmi les opérateurs quant à l’évolution des coûts d’emprunt.

Les marchés obligataires sont restés sur le qui-vive, le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans US30YT=RR ayant bondi à son plus haut niveau depuis 19 ans.

Selon le CME FedWatch , les opérateurs n’anticipent désormais plus qu’une probabilité de 59 % de hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre, contre 82 % il y a une semaine.

La croissance économique américaine a ralenti au deuxième trimestre, parallèlement à l'aggravation du déficit commercial. L'économie a progressé de 1,5 %, un rythme inférieur aux estimations de 2,1 %, selon les données publiées. Une autre source indique également que l'inflation américaine a ralenti en juin.

Le titre Qualcomm QCOM.O a chuté après que le fabricant de puces a annoncé des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations et indiqué que le chiffre d’affaires lié aux produits Apple baisserait plus rapidement que prévu.

Fair Isaac FICO.N a chuté. Bien que le géant de la notation de crédit ait revu à la hausse ses prévisions annuelles de bénéfices et de chiffre d’affaires, celles-ci sont restées inférieures aux estimations des analystes.

Starbucks SBUX.O a progressé après que la plus grande chaîne de cafés au monde a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels.

Selon LSEG I/B/E/S, les analystes s’attendent en moyenne à ce que les bénéfices agrégés du S&P 500 au deuxième trimestre bondissent de 40 % par rapport à l’année dernière, les valeurs liées à l’IA représentant une grande partie de cette croissance.

Grâce à ces solides prévisions de bénéfices et à la récente baisse des cours boursiers, l’indice S&P 500 se négocie actuellement à environ 20 fois les bénéfices attendus, soit juste au-dessus de sa moyenne sur dix ans, qui s’établit à 19, selon les données de LSEG.