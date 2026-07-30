Wall Street clôture en forte hausse, porté par la flambée du titre Microsoft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations sur l'évolution des cours à la clôture)

* Microsoft s'envole après avoir annoncé des prévisions de ventes optimistes et une croissance du cloud

* Meta recule après une chute de 91% de son flux de trésorerie disponible trimestriel

* Les traders reviennent sur leurs anticipations de hausse des taux en septembre

* S&P 500 +1,66%, Nasdaq +2,78%, Dow +1,19%

par Noel Randewich

Wall Street a clôturé en forte hausse jeudi , les valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant bondi et Microsoft ayant enregistré sa plus forte progression quotidienne en pourcentage depuis 18 ans, après que le géant technologique a publié des prévisions exceptionnelles qui ont apaisé les craintes concernant des dépenses massives dans les infrastructures d’IA.

Microsoft MSFT.O a bondi de plus de 15%, ce qui a fait grimper sa capitalisation boursière de 450 milliards de dollars, soit la plus forte hausse journalière jamais enregistrée par une entreprise à Wall Street.

Le géant technologique a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel et de croissance de son activité cloud supérieures aux attentes. Il a également fait état de dépenses d’investissement inférieures aux estimations et a déclaré qu’il prévoyait de continuer à générer des flux de trésorerie tout au long de son exercice 2027, qui vient de débuter.

Cette année, les investisseurs ont été effrayés par les dépenses massives consacrées à l’IA par les grandes entreprises technologiques. Les rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs publiés la semaine dernière par Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont déclenché une vague de ventes sur les titres liés à l’IA, les valeurs du secteur des semi-conducteurs étant également sous pression alors que les investisseurs remettaient en question leurs valorisations élevées.

Meta Platforms META.O a chuté après que le géant des réseaux sociaux a annoncé une baisse de 91% de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, ce qui témoigne des tensions financières liées à son coûteux déploiement d’IA.

"Ce sont de véritables valeurs de combat. Les investisseurs n’arrivent pas à se décider: le retour sur investissement de ces dépenses d’investissement massives en vaudra-t-il la peine ou non?", a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management.

"Microsoft a publié ses résultats hier, et peut-être que l’entreprise va pouvoir passer du camp des titres "à suivre de près" à celui des valeurs "gagnantes et fiables dans le domaine de l’IA"," a ajouté Jed Ellerbroek. L’indice PHLX des valeurs technologiques .SOX a bondi de 8,2%, Micron Technology s’envolant de 18%, Sandisk SNDK.O grimpant de 26% et Advanced Micro Devices AMD.O progressant de 13%. Amazon AMZN.O a progressé de 3,9% et Apple AAPL.O a reculé de 1,4%, les deux sociétés devant publier leurs résultats après la clôture du marché. L'action Amazon a sous-performé le marché dans son ensemble cette année en raison des inquiétudes liées à ses dépenses importantes dans le domaine de l'IA. Apple AAPL.O , qui n'a pas investi massivement dans l'IA, a récemment dépassé Nvidia

NVDA.O pour devenir l'entreprise la plus valorisée au monde, avec une capitalisation boursière d'environ 4 900 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros). Le S&P 500 a progressé de 1,66% pour clôturer la séance à 7 437,63 points.

Le Nasdaq a gagné 2,78% pour atteindre 25 122,18 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,19% à 52 208,06 points.

Sept des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par celui de la technologie .SPLRCT , en hausse de 5,2%, suivi par celui des biens de consommation discrétionnaires

.SPLRCD , en hausse de 1,6%.

Mercredi, les actions américaines avaient clôturé en forte baisse après que la Réserve fédérale eut maintenu ses taux d’intérêt inchangés , les messages contradictoires du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, ayant semé la confusion parmi les opérateurs quant à l’évolution des coûts d’emprunt.

Les marchés obligataires sont restés sur le qui-vive, le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans US30YT=RR ayant bondi à son plus haut niveau depuis 19 ans. Selon le CME FedWatch, les opérateurs n’anticipent désormais plus qu’une probabilité de 59% de hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre, contre 82% il y a une semaine. La croissance économique américaine a ralenti au deuxième trimestre, alors que le déficit commercial s'est creusé. L'économie a progressé à un rythme de 1,5%, soit un taux inférieur aux estimations de 2,1%, selon les données publiées. Une autre source d'informations a également révélé que l'inflation américaine avait ralenti en juin.

Qualcomm QCOM.O a chuté de 2,6% après que le fabricant de puces a prévu un bénéfice au quatrième trimestre inférieur aux estimations et annoncé que le chiffre d’affaires lié aux produits Apple baisserait plus rapidement que prévu. Fair Isaac FICO.N a chuté de 17%. Bien que le géant de la notation de crédit ait revu à la hausse ses prévisions annuelles de bénéfices et de chiffre d’affaires, celles-ci sont restées inférieures aux estimations des analystes.

Starbucks SBUX.O a progressé de 1,6% après que la plus grande chaîne de cafés au monde a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels.

Selon LSEG I/B/E/S, les analystes s’attendent en moyenne à ce que les bénéfices agrégés du S&P 500 au deuxième trimestre bondissent de 40% par rapport à l’année dernière, les valeurs liées à l’IA représentant une grande partie de cette croissance.

Grâce à ces prévisions de bénéfices solides et à la récente baisse des cours boursiers, le S&P 500 se négocie actuellement à environ 20 fois les bénéfices attendus, soit juste au-dessus de sa moyenne sur dix ans, qui s’établit à 19, selon les données de LSEG. Sur l'ensemble du marché boursier américain .AD.US , les titres en hausse ont été 2,2 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été relativement élevé, avec 18,0 milliards d’actions échangées, contre une moyenne de 17,2 milliards d’actions au cours des 20 séances précédentes.