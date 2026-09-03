Wall Street clôture en forte hausse, les déclarations de M. Waller apaisant les craintes liées à une hausse des taux

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(Mises à jour avec les cours de clôture des actions individuelles, les volumes et les titres en hausse et en baisse)

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +1,18%, S&P 500 +1,06%, Nasdaq +1,40%

* Broadcom recule après des prévisions décevantes par rapport aux attentes élevées en matière d’IA

* La forte hausse de Snowflake stimule le secteur des logiciels

* Les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi de vendredi pour obtenir des indices sur les taux de la Fed

par Stephen Culp et Niket Nishant

Wall Street a rebondi jeudi, les investisseurs ayant revu à la baisse leurs anticipations de hausse des taux après que Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, a déclaré qu’il serait favorable au maintien du taux directeur inchangé si les données montraient un apaisement des pressions inflationnistes.

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en hausse d’au moins 1%, le Nasdaq bénéficiant de l’élan donné par le groupe des “Magnificent Seven”, ces valeurs à très forte capitalisation liées à l’IA. Les trois indices étaient en passe d’enregistrer des gains hebdomadaires.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré à Reuters qu’il serait enclin à maintenir les taux d’intérêt directeurs inchangés si les prochaines données confirmaient un apaisement des pressions sur les prix, mais il a ajouté qu’il soutiendrait une hausse des taux si l’inflation ne parvenait pas à se calmer.

À la suite des propos de M. Waller, les marchés financiers ont revu à la baisse leurs anticipations concernant une hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre, ramenant la probabilité à 50,4%, contre 63,2% mercredi, selon l'outil FedWatch du CME.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain a reculé pour la deuxième séance consécutive après avoir atteint son plus haut niveau depuis novembre 2023. Les anticipations de hausse des taux avaient grimpé en flèche ces derniers jours, les rendements des obligations à long terme ayant atteint leurs plus hauts niveaux depuis des années dans le sillage d’une vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale, alimentée par les craintes d’inflation, l’explosion de la dette et les incertitudes géopolitiques.

“Les commentaires du gouverneur de la Fed, Waller, ont largement soutenu l’ensemble des marchés,” a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management, à Billings, dans le Montana.

“Derrière les indices boursiers généraux, on observe une influence persistante des entreprises ayant publié leurs résultats tardivement au cours de la saison des résultats du deuxième trimestre,” a ajouté M. Northey. “Cela entraîne une certaine différenciation entre des secteurs comme celui des semi-conducteurs, où un rapport très attendu a été publié hier après-midi, et au sein du secteur des logiciels, où l’on a constaté des résultats contrastés, atteignant ou dépassant des objectifs fixés à un niveau quelque peu revu à la baisse.”

Les rapports économiques publiés jeudi se sont révélés globalement encourageants, avec un faible nombre de demandes d’allocations chômage et une accélération du secteur des services. En revanche, les données ont montré que les prix des intrants dans le secteur des services ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre 2022, et que le déficit commercial international s’est creusé de 24,4%.

Vendredi, le ministère du Travail doit publier son rapport sur l’emploi du mois d’août, qui devrait indiquer que l’économie américaine a créé 56 000 emplois le mois dernier, maintenant le taux de chômage à 4,1%.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 624,16 points, soit 1,18%, à 53.686,11, le S&P 500 .SPX a gagné 81,11 points, soit 1,06%, à 7.747,71 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 366,23 points, soit 1,40%, à 26.584,06.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, celui des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD a enregistré la plus forte hausse en pourcentage, tandis que les valeurs énergétiques

.SPNY ont affiché les plus mauvaises performances.

Nvidia NVDA.O a progressé de 1,8% après avoir annoncé le rachat de la plateforme de développement Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars, dans le but de concurrencer OpenAI et Anthropic.

En revanche, le fabricant de puces Broadcom AVGO.O a reculé de 2,7% après avoir publié des prévisions de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes, rappelant que les entreprises au cœur de l’essor de l’IA ont la barre très haute à franchir.

Snowflake SNOW.N a bondi de 16,6% après avoir annoncé des prévisions de chiffre d’affaires annuel solides , ce qui a redonné confiance à l’ensemble du secteur des logiciels. ServiceNow NOW.N , Salesforce CRM.N et Adobe ADBE.O ont progressé de 2,1% à 6,5% au cours de la journée.

Les valeurs liées aux cryptomonnaies ont progressé après le rebond du bitcoin BTC= , qui a mis fin à deux séances consécutives de baisse. Strategy MSTR.O a bondi de 17,6% et Coinbase Global COIN.O a grimpé de 10,1%.La plateforme de trading grand publicRobinhood Markets HOOD.O a bondi de 16,6%.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,98 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 284 nouveaux plus-hauts et 186 nouveaux plus-bas à la Bourse de New York.

Sur le Nasdaq, 2.957 titres ont progressé et 1.771 ont reculé, les titres en hausse l'emportant sur ceux en baisse dans un rapport de 1,67 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et huit nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 71 nouveaux plus-hauts et 116 nouveaux plus-bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 15,25 milliards d'actions, contre une moyenne de 15,09 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.