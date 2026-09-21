Wall Street clôture en forte hausse alors que l'optimisme autour de l'IA renaît et que les rendements des bons du Trésor reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Version remaniée après la clôture préliminaire des marchés)

* AMD devient le dernier fabricant de puces à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars

* Les cours du pétrole reculent et les rendements des bons du Trésor baissent

* Selon le CME FedWatch, les traders estiment à 50 % la probabilité d'un nouveau relèvement des taux de la Fed le mois prochain

par Noel Randewich et Johann M Cherian

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en forte hausse lundi, portés par les gains d’Advanced Micro Devices et d’autres poids lourds de l’IA, tandis que les rendements des bons du Trésor ont reculé par rapport à leurs récents sommets et que les cours du brut ont chuté à leur plus bas niveau depuis 11 jours, sur fond de spéculations concernant une éventuelle avancée dans les négociations au Moyen-Orient lors d’une réunion de l’ONU cette semaine.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont rebondi, Intel INTC.O et Arm Holdings ARM.O enregistrant toutes deux une forte hausse.

Advanced Micro Devices AMD.O a atteint pour la première fois une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.

Les investisseurs ont souligné les signes indiquant que les dépenses consacrées à l’IA continuent de progresser , malgré les récentes mises en garde sur la sécurité formulées il y a une semaine par les dirigeants des géants de l’IA, qui avaient déclenché une vague de ventes massives dans le secteur technologique à l’échelle mondiale.

Le rendement de référence des obligations américaines à 10 ans est passé sous la barre psychologique des 5 %, tandis que les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté sous la barre des 100 dollars le baril, atteignant leur plus bas niveau depuis le 9 septembre, avant de se stabiliser à 100,34 dollars le baril.

Alors que Washington et Téhéran ont échangé des menaces tout au long du week-end, le président américain Donald Trump a déclaré qu’il serait disposé à rencontrer le président iranien Masoud Pezeshkian, qui devrait assister cette semaine à l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

“Nous avons en quelque sorte été conditionnés à suivre le cours du pétrole et le rendement des obligations américaines à 10 ans, et si l’on examine ces deux éléments aujourd’hui, on constate qu’ils sont passés du statut de freins à celui de moteurs pour ce marché, du moins à court terme,” a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

L'action Meta META.O a vu son cours s'envoler après que Wells Fargo a relevé son objectif de cours sur la plateforme de réseaux sociaux, suite au lancement récent de son assistant IA “Muse”.

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a gagné 113,72 points, soit 1,49 %, pour clôturer à 7 764,22 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 599,55 points, soit 2,26 %, à 27 122,09. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 371,24 points, soit 0,72 %, pour atteindre 52 053,88.

Vendredi dernier, le S&P 500 se négociait à un peu moins de 19 fois les bénéfices attendus, soit sa valorisation la plus basse depuis 2023, selon les données de LSEG. Les poids lourds du secteur de l’IA sont en grande partie à l’origine de la récente hausse des prévisions de bénéfices.

Les investisseurs sont restés méfiants quant aux perspectives de taux d’intérêt après que la Réserve fédérale américaine a, la semaine dernière, relevé ses taux pour la première fois en trois ans afin de lutter contre l’inflation. Les opérateurs estiment à 50 % la probabilité d’un nouveau relèvement le mois prochain, selon l’outil FedWatch du CME.

Au moins dix responsables de banques centrales doivent s'exprimer cette semaine.

Les actions cotées aux États-Unis des entreprises exposées au Groenland ont progressé suite aux avancées des négociations diplomatiques entre les États-Unis et le Danemark concernant le statut du Groenland.

Greenland Mines GRML.O a triplé sa valeur, tandis que Greenland Energy GLND.O a plus que doublé.

Un sommet sino-américain prévu jeudi pourrait aborder des sujets tels que la prolongation éventuelle de la trêve commerciale entre les deux superpuissances, la guerre en Iran et la réglementation de l’IA. Selon un rapport, les États-Unis auraient proposé de prolonger la trêve commerciale de six mois, tandis que la Chine aurait souhaité une prolongation plus longue.

Le bitcoin BTC= , indicateur clé de la tolérance au risque, a fortement progressé pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de sept mois, entraînant dans son sillage Coinbase COIN.O et Strategy MSTR.O .

Paramount Skydance PSKY.O a chuté après qu’une source a déclaré à Reuters que la société avait conclu un accord avec la Californie et 11 autres États qui avaient intenté une action en justice pour bloquer sa fusion de 110 milliards de dollars avec Warner Bros Discovery WBD.O .