Wall Street clôture en forte baisse alors que les craintes liées à la consommation de trésorerie dans le secteur de l'IA déclenchent une vague de ventes dans le secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des cours de clôture et des informations sur les marchés)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -1,09%, S&P 500 -1,82%, Nasdaq -2,86%

* Le Nasdaq enregistre sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis début juin

* Intel recule après avoir annoncé une forte consommation de trésorerie

* Les entreprises du secteur des cryptomonnaies chutent après l'annonce du vol de 6,3 milliards de dollars sur Binance par des pirates informatiques

par Stephen Culp et Purvi Agarwal

Les actions américaines ont chuté vendredi, le Nasdaq enregistrant sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le 5 juin, à la suite des résultats trimestriels décevants d’Intel et d’Amazon, qui ont amplifié les inquiétudes croissantes concernant les dépenses massives des entreprises du secteur de l’IA dans cette technologie naissante.

Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté, le Nasdaq reculant de 2,9%. Cet indice, fortement orienté vers les technologies, a perdu 7,8% par rapport à son plus haut historique de clôture atteint le 6 octobre.

Cette déroute du secteur technologique a été déclenchée par les résultats trimestriels décevants d’Intel INTC.O et d’Amazon AMZN.O publiés tard dans la soirée de jeudi. Alors qu’Amazon a réduit ses pertes au fil de la séance, l’action Intel a plongé de 28,6%.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont fortement chuté, Nvidia NVDA.O reculant de 4,2% et AMD AMD.O de 10,9%. L’indice global des semi-conducteurs .SOX a perdu 7,2%, enregistrant une baisse mensuelle de plus de 15%. Les fabricants de serveurs Dell DELL.N et HP HPQ.N ont respectivement chuté de 10,8% et 9,6%.

« On peut dire sans se tromper que cette semaine, et pas seulement aujourd’hui, a été largement consacrée à l’avenir de l’IA et à ce à quoi il ressemblera, à la question de savoir s’il y aura un retour sur investissement positif et, le cas échéant, à quelle vitesse », a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors à New York.

« Les entreprises qui affichent de bons résultats et répondent aux attentes très élevées qui leur ont été fixées s’en sortent bien », a ajouté M. Pursche. « Celles qui ne sont pas à la hauteur, qui semblent passer à côté de leurs objectifs ou qui ne parviennent pas à tenir leurs engagements comme prévu sont sanctionnées. »

Les trois principaux indices boursiers ont clôturé en baisse sur la semaine. Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré des pertes mensuelles, tandis que le Dow a terminé le mois d’octobre en hausse.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 572,25 points, soit 1,09%, à 51.770,31, le S&P 500 .SPX a perdu 140,32 points, soit 1,82%, à 7.580,07 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 747,73 points, soit 2,86%, à 25.437,00.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a enregistré sa plus forte baisse mensuelle en pourcentage depuis mars 2025, tandis que celui des services de communication .SPLRCL a connu sa plus forte baisse mensuelle depuis avril 2022.

La saison des résultats du troisième trimestre a dépassé la moitié de son parcours, 299 entreprises de l’indice S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 82% ont dépassé les prévisions consensuelles, selon les données de LSEG.

Les analystes tablent désormais sur une croissance des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre de 31,6% en glissement annuel, selon LSEG.

Les géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont tous deux dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels , profitant de marges bénéficiaires en forte hausse en raison des perturbations de l'approvisionnement énergétique liées à la guerre entre les États-Unis et Israël d'une part, et l'Iran d'autre part, ainsi qu'à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Leurs actions ont progressé respectivement de 2,2% et 2,8%.

Starbucks SBUX.O a reculé de 1,8% après que la chaîne de cafés a prévu une baisse de son chiffre d’affaires annuel en raison de la cession de ses activités en Chine.

Les entreprises liées aux cryptomonnaies Coinbase COIN.O , Strategy MSTR.O et Robinhood HOOD.O ont chuté de 7,2% à 10,6% à la suite d’informations selon lesquelles des pirates informatiques auraient dérobé 6,3 milliards de dollars à Binance , la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde.

À la Bourse de New York, les titres en baisse ont été 1,8 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a enregistré 169 nouveaux plus hauts et 377 nouveaux plus bas au NYSE.

Sur le Nasdaq, 1.196 titres ont progressé et 3.622 ont reculé, les titres en baisse étant 3,03 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 43 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 5 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 70 nouveaux plus-hauts et 355 nouveaux plus-bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 19,87 milliards d'actions, contre une moyenne de 17,26 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.