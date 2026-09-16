Wall Street clôture en baisse, la Fed adopte un ton plus ferme que prévu

Un opérateur à la Bourse de New York, le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi, les investisseurs ayant déchanté devant la fermeté du ton de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui laisse présager d'autres hausses des taux.
Le Dow Jones a chuté de 1,21%, l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,45% tandis que le Nasdaq est resté quasiment stable (-0,01%).
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