 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street clôture en baisse, la Fed adopte un ton plus ferme que prévu
information fournie par AFP 16/09/2026 à 22:13
Ajouter Boursorama à vos sources

Un opérateur à la Bourse de New York, le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi, les investisseurs ayant déchanté devant la fermeté du ton de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui laisse présager d'autres hausses des taux.

Le Dow Jones a chuté de 1,21%, l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,45% tandis que le Nasdaq est resté quasiment stable (-0,01%).

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
406,780 USD NYSE -1,40%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,54 -2,71%
CAC 40
8 140,59 +0,62%
2CRSI
29,06 +9,25%
SOITEC
139,5 +13,41%
Or
4 261,43 -0,76%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank