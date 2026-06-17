Wall Street clôture en baisse face aux anticipations d'une hausse des taux de la Fed

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* Les indices reculent après la déclaration de la Fed

* Les secteurs du S&P 500 passent dans le rouge après la réunion de la Fed

* La Fed maintient ses taux inchangés et laisse entrevoir des hausses plus tard dans l'année

(Mise à jour avec les cours de clôture préliminaires) par Sinéad Carew et Sruthi Shankar

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en baisse de plus de 1% mercredi, les opérateurs pariant que la prochaine décision de la Réserve fédérale serait une hausse des taux après que le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, eut souligné la nécessité de maîtriser l’inflation et que d’autres responsables aient anticipé une hausse des taux d’intérêt plus tard dans l’année.

La Fed a laissé ses taux inchangés, comme largement anticipé, mais les nouvelles projections trimestrielles ont révélé que neuf responsables de la banque centrale s’attendent à au moins une hausse des taux d’ici fin 2026. Le communiqué de politique monétaire a supprimé les formulations précédentes qui laissaient entrevoir la probabilité de baisses de taux cette année.

Rompant avec les pratiques antérieures des dirigeants de la Fed, Warsh n’a pas présenté de projection sur l’évolution des taux d’intérêt dans le cadre des prévisions trimestrielles . Il a déclaré aux journalistes que la banque centrale veillerait à la stabilité des prix.

On s'attendait largement à ce que les décideurs politiques maintiennent les taux d’intérêt inchangés dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, alors qu’ils étaient confrontés aux pressions inflationnistes liées à la flambée des prix du pétrole pendant la guerre en Iran. À l’issue de la réunion, les paris des traders sur le maintien des taux à leur niveau actuel d’ici la fin de l’année avaient chuté à 15,7%, contre 40% mardi, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les anticipations d’une hausse des taux de 25 points de base d’ici décembre s’élevaient à près de 38%, tandis que la probabilité d’une hausse de 50 points de base avoisinait les 33%.

“Le communiqué de la Fed et les commentaires du président Warsh lors de la conférence de presse affichaient clairement une orientation restrictive. À mon avis, le principal enseignement à retenir est l’accent mis par la Fed sur son engagement en faveur de la stabilité des prix et ses remarques concernant l’inflation”, a déclaré Michael James, directeur général et trader en vente d’actions chez Rosenblatt Securities.

Selon les données préliminaires, l'indice S&P 500 .SPX a perdu 89,59 points, soit 1,19%, pour clôturer à 7.421,76 points, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 349,14 points, soit 1,32%, à 26.027,21. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 499,18 points, soit 0,96%, pour s'établir à 51.494,99.

Les données économiques ont montré que les ventes au détail aux États-Unis avaient progressé plus que prévu en mai, les ménages ayant acheté davantage de voitures et d’autres véhicules malgré la hausse des prix de l’essence.

Les actions avaient fortement rebondi de jeudi à lundi, les cours du pétrole ayant chuté après l’annonce par le président Donald Trump d’un accord de paix préliminaire entre les États-Unis et l’Iran. Les cours du pétrole ont légèrement remonté mercredi après que Trump a déclaré que l’accord avec l’Iran n’était pas définitif et que la guerre pourrait reprendre s’il n’était pas satisfait. O/R

Au niveau des valeurs individuelles, CME Group

CME.O a reculé après que l’opérateur boursier a annoncé que son directeur général, Terry Duffy, quitterait ses fonctions le 1er mars pour occuper le poste de président exécutif. L’action d’Allbirds BIRD.O a bondi après que le fabricant de chaussures, devenu une entreprise spécialisée dans l’IA, a changé de nom pour devenir Smartbird et nommé Nadia Carlsten, ancienne cadre d’Amazon AMZN.O , au poste de directeur général.