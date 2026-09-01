Wall Street clôture en baisse alors que le prix du pétrole et les taux d'intérêt s'envolent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un nouvel article de blog)

* Les indices reculent, le Nasdaq en tête des baisses avec une chute de 1 %

* Le secteur de l'énergie en tête des hausses du S&P 500, celui de la consommation discrétionnaire en queue de peloton

* Le dollar s'apprécie, le brut américain clôture en hausse de >5 %, l'or recule de 2,7 % et le bitcoin perd environ 1,9 %

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans s'élèvent à environ 4,79 %

1er septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

WALL STREET TERMINE EN BAISSE DANS UN CONTEXTE DE HAUSSE DU PRIX DU PÉTROLE ET DES TAUX

Les trois principaux indices de Wall Street ont terminé la séance de mardi dans le rouge, enregistrant ainsi une troisième journée consécutive de baisse, alors que les rendements obligataires et les cours du pétrole ont grimpé en flèche après que les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes aériennes contre des cibles iraniennes, assombrissant les espoirs d’une résolution du conflit au Moyen-Orient et attisant les craintes concernant l’approvisionnement énergétique.

Alors que les investisseurs s’inquiétaient déjà d’une inflation tenace, le fait que les contrats à terme sur le pétrole brut américain et le Brent aient clôturé en hausse de plus de 4 dollars chacun n’a pas arrangé les choses. Téhéran est resté sur ses positions, avertissant qu’il empêcherait l’exportation de pétrole depuis le Golfe, malgré la menace du président américain Donald Trump de frapper l’Iran «de plein fouet» en réponse aux frappes iraniennes, et l’avertissement du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent selon lequel Washington s’apprêtait à imposer de nouvelles sanctions.

Sur le marché des obligations , les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont atteint leur plus haut niveau depuis janvier 2025, enregistrant leur cinquième jour consécutif de hausse, tandis que les rendements à 30 ans US30YT=RR s’apprêtaient également à afficher une progression sur cinq jours. Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés de capitaux et de la construction de portefeuilles chez U.S. Bank Wealth Management Group, a déclaré que la préoccupationneportait «pas nécessairementsurle niveau des rendements »,mais plutôtsurla tendance à la hausse et la crainte que, si celle-ci persistait, cela puisse modifier la manière dont les investisseurs évaluent les entreprises.

Parmi les 11 principaux secteurs d’activité du S&P 500, quatre ont clôturé la séance en hausse, emmenés par le secteur de l’énergie .SPNY , en progression de 1,5 %, et celui des services aux collectivités .SPLRCU , en hausse de 0,9 %, souvent considéré comme un placement défensif. Après quatre jours de baisse, l’indice de volatilité du CBOE .VIX a progressé de 1,42 point pour s’établir à 16,34.

Le secteur le plus à la traîne a été celui de la consommation discrétionnaire .SPLRCD , qui a reculé de 1,9 % et ne comptait que sept titres en hausse. Parmi les plus fortes baisses de ce secteur figuraient Norwegian Cruise Line Holdings

NCLH.N , en recul de 4,4 %, et le site de voyage Expedia

EXPE.O , qui a chuté de 4 %.

L'indice Dow Jones Transport Average .DJT , sensible aux fluctuations du secteur de l'énergie, a chuté de 2,5 %. Son plus gros perdant, Old Dominion Freight Line ODFL.O , a reculé de 6,5 % après la publication de son rapport trimestriel.

Voici un aperçu des cours de clôture:

(Sinéad Carew, Chuck Mikolajczak)

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