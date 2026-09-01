Wall Street clôture en baisse alors que la hausse des taux d'intérêt et des cours du pétrole marque un début de mois de septembre instable

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(Mises à jour avec les cours de clôture)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,79 %, S&P 500 -0,71 %, Nasdaq -1,03 %

* Les actions entament le mois le plus faible de l'année sur le plan historique

* Les nouvelles attaques américaines contre des cibles iraniennes viennent aggraver les tensions géopolitiques

* JOLTS: le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis en juillet est inférieur aux prévisions

par Stephen Culp et Niket Nishant

Les actions américaines ont poursuivi leur baisse mardi, alors que la vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux s’intensifiait et que les cours du pétrole brut s’envolaient, sur fond d’espoir de plus en plus ténu d’une solution à court terme au conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran .

Les trois principaux indices boursiers américains ont démarré le mois sur une note négative, clôturant en net recul alors que la montée des hostilités au Moyen-Orient faisait grimper les cours du pétrole . Les rendements de la dette souveraine mondiale ont atteint des plus hauts depuis plusieurs années , les marchés pariant de plus en plus sur la nécessité pour les banques centrales d'accélérer leurs hausses de taux d'intérêt.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain a continué de progresser légèrement après avoir atteint lundi son plus haut niveau depuis 19 mois.

“Suite aux commentaires bellicistes de Kevin Warsh vendredi, nous assistons à des frappes en Iran et le prix du pétrole est en hausse”, a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky, en référence au président de la Réserve fédérale. “C’est le cocktail parfait pour une journée marquée par l’aversion au risque sur un marché qui évolue près de ses plus hauts historiques.”

La faiblesse saisonnière pourrait également peser sur le moral des investisseurs. Septembre est le seul mois à afficher un rendement moyen négatif depuis 1926, selon Fisher Investments, qui s'appuie sur des données de Finaeon.

“Septembre est de loin le pire mois de l’histoire. En particulier les années d’élections de mi-mandat, c’est généralement à ce moment-là que l’anxiété et l’incertitude politiques commencent à peser sur les marchés boursiers”, a déclaré Mayfield.

Les États-Unis ont lancé une nouvelle vague de frappes aériennes contre des cibles iraniennes autour du détroit d’Ormuz, à la suite des déclarations du secrétaire au Trésor Scott Bessent selon lesquelles Washington allait probablement annoncer de nouvelles sanctions bancaires contre l’Iran afin d’“asphyxier économiquement” les dirigeants de Téhéran. L’Iran a averti qu’il empêcherait les exportations de pétrole depuis le Golfe.

LA FED, DANS UNE POSITION BELLICISTE, DEVRAIT RELEVER SES TAUX EN SEPTEMBRE

L’intensification des hostilités a fait grimper les cours du brut, exacerbant encore les craintes inflationnistes quelques jours seulement après que Warsh eut déclaré qu’il ramènerait la hausse des prix à l’objectif de la banque centrale.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés financiers tablent désormais sur une probabilité d’environ 68,2 % que la Fed procède à une hausse des taux de 25 points de base à l’issue de sa réunion de politique monétaire de septembre, contre 39,6 % il y a une semaine.

“Nous avons une Fed très, très belliciste, et ses membres veulent absolument relever les taux”, a déclaré Jay Hatfield, gestionnaire de portefeuille chez InfraCap à New York. “Ils veulent démontrer leur indépendance vis-à-vis de l’administration.”

Le rapport JOLTS du ministère américain du Travail a montré un ralentissement de la rotation sur le marché de l'emploi, tandis que les données de l’indice des directeurs d’achat (PMI) suggèrent que l’activité industrielle perd de son élan et que les dépenses dans la construction résidentielle sont en baisse. Chaque rapport met en évidence la hausse des prix, les contraintes d’approvisionnement et les incertitudes liées aux droits de douane et aux tensions géopolitiques.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 418,97 points, soit 0,79 %, à 52.766,93, le S&P 500 .SPX a perdu 54,67 points, soit 0,71 %, à 7.631,47 et le Nasdaq Composite

.IXIC a reculé de 271,11 points, soit 1,03 %, à 26.099,77.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, celui de l'énergie .SPNY a mené la hausse, porté par la remontée des cours du brut. Le secteur des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD a enregistré la plus forte baisse en pourcentage.

L’indice Dow Jones des transports .DJT , largement considéré comme un baromètre de la santé économique, figurait parmi les plus grands perdants de la séance, reculant de 2,5 %.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 2,1 %, tous les composants de l'indice ayant perdu du terrain au cours de la journée.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 2,8 fois plus nombreux que les titres en hausse. On a dénombré 143 nouveaux plus hauts et 410 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1.258 titres ont progressé et 3.523 ont reculé, les titres en baisse étant 2,8 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 13 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 30 nouveaux plus-hauts et 161 nouveaux plus-bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s’est élevé à 14,38 milliards d’actions, contre une moyenne de 15,35 milliards pour l’ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.