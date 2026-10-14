Wall Street : Citadel reste bullish, mais préfère désormais le stock-picking à l'indice

Deux semaines après avoir estimé que la correction de septembre avait créé un meilleur point d'entrée pour le quatrième trimestre, Scott Rubner maintient son biais positif sur les actions américaines.

Plusieurs éléments avancés dans sa précédente analyse commencent à se matérialiser : les achats des particuliers accélèrent, la participation au rebond s'élargit et les valeurs équipondérées commencent à reprendre du terrain face aux mastodontes technologiques. Pour Citadel Securities, le scénario haussier reste donc intact, mais il devient désormais plus intéressant de sélectionner les titres que d'ajouter simplement du bêta sur le S&P 500.

Le principal catalyseur des prochaines semaines sera la saison des résultats, avec près de 47% de la capitalisation du S&P 500 appelée à publier entre le 28 octobre et le 3 novembre. Le contexte reste favorable puisque les estimations de bénéfices ont continué d'augmenter malgré la baisse des valorisations, particulièrement dans la mémoire et les infrastructures d'IA, où les prévisions de BPA à douze mois ont progressé de 25% depuis fin juin alors que les multiples se sont contractés respectivement de 34% et 22%.

Citadel observe également les premiers signes d'une rotation plus large, avec 76% des valeurs du S&P 500 qui ont surperformé l'indice depuis le point bas relatif du S&P équipondéré le 7 octobre, dont une amélioration dans les secteurs défensifs, cycliques et sensibles aux taux. Le retour progressif des rachats d'actions devrait renforcer le soutien, puisque 85% du poids du S&P 500 sera sorti de ses périodes de blackout d'ici le 9 novembre.

Le positionnement suggéré est donc plus sélectif, notamment privilégier les valeurs dont les bénéfices continuent d'être révisés à la hausse, plutôt qu'une exposition indicielle indiscriminée, tout en profitant d'une volatilité implicite du S&P 500 proche de ses plus bas annuels pour conserver des protections bon marché. La volatilité des titres individuels reste en revanche élevée, ce qui laisse présager une saison des résultats particulièrement propice aux écarts de performance entre gagnants et perdants.