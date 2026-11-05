Wall Street : Citadel redevient offensif sur les actions américaines

Et si la récente correction des valeurs technologiques constituait davantage une opportunité qu'un avertissement pour les investisseurs ? Après avoir anticipé la faiblesse de septembre, Scott Rubner, stratégiste chez Citadel Securities, estime désormais que les conditions deviennent plus favorables à un retour de l'appétit pour le risque. Entre la compression des valorisations, la solidité des bénéfices et un positionnement particulièrement défensif des investisseurs systématiques, le rapport rendement-risque semble s'être sensiblement amélioré, d'autant que les élections de mi-mandat viennent de lever une importante source d'incertitude.

Le principal argument repose sur le positionnement des investisseurs, qui s'est considérablement allégé ces dernières semaines. Les stratégies de tendance ("CTA") affichent désormais une exposition aux actions américaines de -3,3 écarts-types, leur niveau le plus faible depuis mars, tandis que les particuliers ont continué d'acheter malgré la correction. Avec la réouverture progressive des programmes de rachats d'actions, une stabilisation des indices et un reflux de la volatilité pourraient donc entraîner le retour simultané de plusieurs catégories d'acheteurs.

La correction apparaît d'autant plus intéressante que les résultats des entreprises continuent de dépasser les attentes, avec 83% de publications supérieures au consensus sur les bénéfices, sans pour autant empêcher une nouvelle compression des multiples. Au 3 novembre, le Nasdaq 100 se négociait à 19,1 fois les bénéfices anticipés, son niveau le plus faible depuis 2022, tandis que les semi-conducteurs affichaient une décote de 25% par rapport au S&P 500 malgré une progression de 30% de leurs estimations de bénéfices depuis juin.

Plusieurs catalyseurs pourraient désormais favoriser un rebond d'ici la fin de l'année. La disparition de l'incertitude électorale pourrait notamment permettre une normalisation de la volatilité, le VIX ayant récemment dépassé 21 points alors que la volatilité réalisée du S&P 500 restait inférieure à 11%. Une telle détente, combinée au franchissement de niveaux techniques importants, pourrait inciter les stratégies de suivi de tendance et de ciblage de volatilité à reconstruire leurs expositions, tandis que près de 85% de la capitalisation du S&P 500 devrait être autorisée à racheter ses actions d'ici le 9 novembre.

Cette perspective intervient également à une période historiquement favorable, le Nasdaq 100 ayant progressé de près de 5% en moyenne en novembre lors des années d'élections de mi-mandat. Dans ce contexte, Citadel invite à reconsidérer les grandes valeurs technologiques et les semi-conducteurs, plutôt que de poursuivre exclusivement la rotation vers les secteurs défensifs et les indices équipondérés, dont la surperformance récente paraît techniquement étirée.