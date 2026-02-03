Wall Street chute, les traders s'inquiètent des perturbations liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walmart atteint pour la première fois une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars

Les actions de Palantir progressent après les résultats trimestriels

Les fabricants de médicaments contre l'obésité chutent suite à l'avertissement de Novo Nordisk sur les perspectives

S&P 500 -1,46%, Nasdaq -2,17%, Dow -1,03%

(Mise à jour avec les transactions de l'après-midi) par Noel Randewich et Twesha Dikshit

Wall Street a chuté mardi, les investisseurs craignant que l'IA ne crée une concurrence accrue pour les fabricants de logiciels, ce qui les maintient sur le qui-vive avant les rapports trimestriels d'Alphabet et d'Amazon plus tard cette semaine.

Nvidia NVDA.O a chuté de 3,8 % et Microsoft MSFT.O de 3,2 %. Alphabet GOOGL , qui publie ses résultats mercredi, a perdu près de 2 %, tandis qu'Amazon AMZN.O a reculé de 3 % avant la publication de son rapport jeudi.

Ces derniers mois, les investisseurs sont devenus plus exigeants en ce qui concerne les actions liées à l'IA, recherchant des entreprises générant des rendements mesurables à partir de leurs investissements surdimensionnés dans la nouvelle technologie.

Mardi, l'attention de Wall Street s'est portée sur les entreprises technologiques qui pourraient être confrontées à une concurrence accrue et à des marges plus faibles. Le lancement par Anthropic d'un outil juridique pour son chatbot Claude AI a été l'un des catalyseurs de ces inquiétudes .

"Nous examinons un grand nombre de noms de logiciels qui sont considérés comme des entreprises susceptibles d'être perturbées par les progrès de l'intelligence artificielle. Nous constatons que de nombreuses sociétés de logiciels ont été touchées", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

Salesforce CRM.O , Adobe ADBE.O , Synopsys SNPS.O , Datadog DDOG.O et Atlassian TEAM.O ont chacun chuté d'environ 8 %, tandis qu'Intuit INTU.O s'est effondré de 11 %.

La société de données d'intelligence artificielle Palantir

PLTR.O s'est démarquée de la tendance en augmentant de 7 % après la publication de solides résultats trimestriels, tard lundi.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté de 4,5 %, en passe d'enregistrer sa cinquième journée consécutive de pertes.

"Nous avons un marché cher et les attentes sont très élevées. De nombreux secteurs, en particulier celui de l'intelligence artificielle, sont évalués à la perfection. Nous sommes donc dans un environnement frileux", a déclaré John Campbell, gestionnaire de portefeuille principal chez Allspring Global Investments.

Les actions du secteur de la santé ont été mises sous pression après que le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk, a averti qu'il s'attendait à une forte baisse de ses ventes annuelles. Les actions de la société cotée aux États-Unis

NVO.N ont chuté de 14 %.

Son rival Eli Lilly LLY.N a chuté de 3,8 %, tandis que d'autres fabricants de médicaments contre l'obésité, Viking Therapeutics VKTX.O et Structure Therapeutics GPCR.O , ont chuté respectivement de 4,2 % et de 7,4 %.

Walmart WMT.O est devenu le premier distributeur à atteindre une valorisation boursière de 1 000 milliards de dollars, ses actions ayant augmenté de 2,3 %.

Advanced Micro Devices AMD.O a chuté de 3,5 % avant la publication de son rapport trimestriel après la clôture du marché.

Walt Disney DIS.N a nommé Josh D'Amaro, responsable des parcs à thème, au poste de directeur général, plaçant ainsi un initié de longue date à la tête de l'entreprise et mettant fin à l'incertitude de la succession. Ses actions ont baissé de 1 %.

PayPal PYPL.O a chuté de 20 % après avoir prévu des bénéfices pour 2026 inférieurs aux estimations.

Le S&P 500 a baissé de 1,46% à 6 874,52 points.

Le Nasdaq a baissé de 2,17% à 23 081,41 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 1,03% à 48 897,42 points.

DÉLUGE DE BÉNÉFICES

Alors qu'un quart du S&P 500 doit publier ses résultats trimestriels cette semaine, les analystes s'attendent à ce que les entreprises aient augmenté leurs bénéfices de près de 11 % au cours du trimestre de décembre, contre une estimation d'environ 9 % au début du mois de janvier, selon les données du LSEG.

Les actions de Pfizer PFE.N ont chuté de 3,8 % malgré un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux estimations, tandis que Merck MRK.N a augmenté de 2,5 % après la publication de ses résultats trimestriels.

Les actions de PepsiCo PEP.O ont gagné 3,8 %, la marque ayant annoncé une réduction de prix sur ses principales marques telles que Lay's et Doritos.

Pendant ce temps, la législation visant à mettre fin à la fermeture du gouvernement américain a franchi de justesse un obstacle procédural à la Chambre des représentants, préparant un vote sur l'adoption finale plus tard dans la journée.

La fermeture partielle du gouvernement a reporté la publication de données clés sur l'emploi vendredi, ainsi que le rapport JOLTS, initialement prévu pour mardi.

Les actions en baisse ont été plus nombreuses que les actions en hausse au sein du S&P 500 .AD.SPX dans une proportion de 1,1 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 78 nouveaux plus hauts et 26 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 185 nouveaux plus hauts et 292 nouveaux plus bas.