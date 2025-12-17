Wall Street chute, les problèmes de financement d'Oracle affectant les valeurs technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Oracle glisse alors que son centre de données de 10 milliards de dollars serait en suspens

*

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery rejette l'offre concurrente de Paramount

*

Les indices ont baissé: Dow 0,22%, S&P 500 0,79%, Nasdaq 1,26%

*

Nasdaq, S&P 500 à leur plus bas niveau depuis trois semaines

(Mise à jour des transactions à la mi-séance) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street ont chuté mercredi, le S&P 500 et le Nasdaq se situant à leur plus bas niveau depuis trois semaines, en raison de la baisse des valeurs technologiques, les investisseurs ayant pris en compte un rapport sur les obstacles au financement des projets de centres de données d'Oracle.

Oracle ORCL.N a chuté de 5 % après qu'un rapport a indiqué que Blue Owl Capital OWL.N , le plus grand partenaire de l'entreprise en matière de centres de données, a déclaré qu'il ne soutiendrait pas un accord de 10 milliards de dollars pour sa prochaine installation.

Les inquiétudes concernant le recours à l'endettement par le secteur technologique au sens large pour tenter d'atteindreses objectifs en matière d'intelligence artificielle ont affecté la prise de risque à plusieurs reprises ce trimestre.

À 11:39 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 105,49 points, soit 0,22%, à 48 008,04, le S&P 500 .SPX a perdu 53,59 points, soit 0,79%, à 6 746,67 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 292,03 points, soit 1,26%, à 22 816,43.

Six des 11 principaux sous-secteurs du S&P étaient en baisse, le secteur technologique .SPLRCT perdant 1,9%. L'indice de référence est en passe de connaître sa quatrième séance de baisse consécutive.

Un rapport de Reuters indique que Google, la société d'Alphabet GOOGL.O , travaille sur une nouvelle initiative visant à éroder l'avantage de Nvidia en matière de logiciels. Les actions de la société ont perdu 2,6 %, tandis que Nvidia NVDA.O , le chef de file de l'intelligence artificielle, a chuté de 1,8 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis trois semaines, entraînant un indice plus large des puces .SOX en baisse de 3 %.

"Il semble que les marchés se lassent de l'histoire singulière de l'infrastructure de l'IA et que la question de la circularité des revenus, la rationalisation des dépenses d'investissement et le fait que tous les acteurs ne peuvent pas gagner en même tempssoient de plus en plus acceptés par les marchés", a déclaré David Bahnsen, directeur des investissements du Bahnsen Group.

En ce qui concerne le contrôle de Warner Bros Discovery

WBD.O , le conseil d'administration de la société de médias a rejeté l'offre hostile de 108,4 milliards de dollars de Paramount Skydance PSKY.O , préférant l'offre contraignante de Netflix NFLX.O .

Les actions de Netflix ont augmenté de 1,2 %, tandis que Paramount et Warner Bros ont baissé respectivement de 4,9 % et de 1,3 %.

Les valeurs énergétiques telles que ConocoPhillips COP.N et Occidental Petroleum OXY.N ont gagné plus de 2% chacune, suivant un bond de 2% des prix du brut alors que le président américain Donald Trump a ordonné un "blocus" de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela .

Lennar LEN.N a perdu 5,6%, le constructeur de maisons ayant manqué les estimations de bénéfices du quatrième trimestre .

CE QUE PENSE LA FED

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, souvent considéré comme une colombe en matière de politique monétaire, a soulagé les investisseurs. Il a déclaré à l'adresse que la banque centrale disposait encore d'une marge de manœuvre pour réduire les taux d'intérêt dans un contexte de ralentissement du marché de l'emploi.

Le S&P 500 a atteint son plus bas niveau en trois semaines mardi, après qu'un rapport clé sur l'emploi n'a pas apporté suffisamment de clarté sur la santé du marché du travail et que les analystes ont souligné la probabilité d'une distorsion des données en raison de la récente fermeture du gouvernement.

Le prochain rapport important sera les données sur l'inflation des consommateurs publiées jeudi par le département du commerce.

À deux semaines de la fin de l'année, Wall Street devrait enregistrer sa troisième série consécutive de gains annuels, soutenue par les attentes de réduction des taux et l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle.

Cependant, les inquiétudes concernant les valorisations des valeurs technologiques ont provoqué une rotation vers les petites capitalisations .RUT et d'autres secteurs du marché, notamment la santé .SPXHC et les banques .SPXBK .

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,11 contre 1 sur le NYSE et de 1,32 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 69 nouveaux sommets et 99 nouveaux planchers.