Amazon fait appel à Peter DeSantis, un vétéran, pour diriger l'IA, les puces et la technologie quantique
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 19:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O a recruté mercredi Peter DeSantis, dirigeant de longue date du secteur de l'informatique dématérialisée, pour diriger une nouvelle unité chargée de superviser ses technologies les plus avancées, notamment les modèles d'intelligence artificielle, le silicium personnalisé et l'informatique quantique.

M. DeSantis, qui travaille pour l'entreprise depuis près de trente ans, a dirigé les activités d'infrastructure et d'informatique utilitaire d'Amazon Web Services, supervisant les centres de données mondiaux et les principaux services d'informatique en nuage.

Il a également dirigé l'acquisition en 2015 d'Annapurna Labs, qui conçoit les puces personnalisées d'Amazon.

Cette nomination intervient alors que l'entreprise cherche à unifier le développement de ses modèles d'IA Nova, de ses programmes de puces tels que Graviton et Trainium, et de ses initiatives émergentes en matière d'informatique quantique.

L'entreprise a également annoncé que Rohit Prasad, qui a contribué à la création d'Alexa et a récemment dirigé le développement des modèles de base Nova d'Amazon, quittera l'entreprise à la fin de l'année.

