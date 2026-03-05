 Aller au contenu principal
Wall Street chute, les investisseurs évaluant les risques de guerre au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 18:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 1,61%, S&P 500 0,72%, Nasdaq 0,41%

* Le conflit au Moyen-Orient suscite des inquiétudes quant à l'inflation

* Broadcom bondit grâce à de fortes prévisions de revenus pour les puces d'intelligence artificielle

* Les valeurs énergétiques sont en hausse alors que la guerre au Moyen-Orient fait rage

(Mise à jour des transactions de la mi-journée) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont chuté jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient entrait dans sa sixième journée, faisant craindre de nouvelles pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Pour limiter les pertes, Broadcom < AVGO.O > a fait de bonnes prévisions en annonçant que le chiffre d'affaires de ses puces d'intelligence artificielle dépasserait les 100 milliards de dollars l'année prochaine, ce qui a fait grimper les actions du concepteur de puces de 5,3 %.

Bien que la guerre aérienne entre les États-Unis et Israël contre l'Iran ne montre aucun signe d'apaisement, les principaux indices de Wall Street se sont mieux comportés que leurs homologues européens et asiatiques cette semaine, aidés principalement par un rebond des valeurs technologiques qui ont été les plus touchées par la chute de février.

La reprise des valeurs technologiques au cours de la séance précédente a permis au Nasdaq de récupérer toutes ses pertes hebdomadaires, ce qui lui permettra de clôturer la semaine en territoire positif si ces gains se maintiennent jusqu'à vendredi.

Néanmoins, une perturbation prolongée du transport maritime par le détroit stratégique d'Ormuz est susceptible d'alimenter davantage les pressions inflationnistes par le biais des coûts de l'énergie et du transport maritime, à un moment où les droits de douane américains ont déjà compliqué les perspectives de la politique monétaire de la Fed.

"L'hypothèse de base pour les États-Unis est que cette guerre devrait être de relativement courte durée, ce qui explique pourquoi, en termes absolus, les actions n'ont pas beaucoup baissé, malgré les augmentations assez fortes des prix au comptant des matières premières", a déclaré Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

Tout signe indiquant que les prix du brut pourraient atteindre 100 dollars le baril serait inquiétant pour les marchés et les investisseurs étaient à l'affût d'informations indiquant que le conflit pourrait toucher à sa fin.

Les prix du brut américain ont atteint leur plus haut niveau depuis janvier, ce qui a eu un impact négatif sur les valeurs du secteur des voyages, le sous-secteur des compagnies aériennes perdant 5,7 %, tandis que Royal Caribbean Cruises RCL.N et Viking Holdings VIK.N perdaient respectivement 1,4 % et 3,4 %.

Les décideurs politiques ont largement reconnu la nécessité d'attendre et d'évaluer l'impact sur l'économie, bien que les investisseurs anticipent les pressions sur les prix pour retarder une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en octobre par rapport à juillet, selon les données compilées par LSEG.

A 11:53 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 786,98 points, ou 1,61%, à 47 952,43, le S&P 500 .SPX a perdu 49,45 points, ou 0,72%, à 6 820,05 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 92,73 points, ou 0,41%, à 22 714,76.

Les pertes ont été généralisées, les soins de santé

.SPXHC , les matériaux .SPLRCM , les biens de consommation de base SPLRCS et les produits industriels .SPLRCI ayant chuté de plus de 2% chacun.

En revanche, l'énergie .SPNY a gagné 0,7%, et APA APA.O a progressé de 4%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX était en hausse de 1,92 points à 23,18, reflétant la prudence générale des investisseurs, tandis que l'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux, était en baisse de 1,8%.

Les baisses des valeurs financières telles que JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N ont également pesé sur l'indice Dow Jones.

En revanche, les valeurs de réservation telles que Booking Holdings BKNG.O et Expedia EXPE.O ont augmenté de 10 % et de 7 % pour atteindre le sommet du S&P 500.

Un rapport de The Information a indiqué qu'OpenAI réduisait ses plans de paiement sur plateforme pour ChatGPT, ce qui pourrait mettre fin aux inquiétudes concernant les perturbations pour les places de marché sur Internet.

Parmi les autres entreprises, Trade Desk TTD.O a fait un bond de 18 % après avoir appris qu'OpenAI avait entamé des pourparlers avec l'entreprise de technologie publicitaire en vue de vendre des annonces.

Pendant ce temps, les données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage est resté inchangé la semaine dernière.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 3,34 contre 1 sur le NYSE et de 2,33 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré cinq nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 27 nouveaux sommets et 57 nouveaux creux.

Valeurs associées

APA
31,7800 USD NASDAQ +2,19%
BOOKING HLDG
4 597,4700 USD NASDAQ +8,08%
BROADCOM
328,8850 USD NASDAQ +3,58%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 793,78 Pts Index Ex -1,94%
EXPEDIA GROUP
245,7500 USD NASDAQ +10,83%
GOLDMAN SACHS GR
836,965 USD NYSE -3,46%
JPMORGAN CHASE
295,250 USD NYSE -1,32%
NASDAQ Composite
22 542,92 Pts Index Ex -1,16%
RYL CARIBBEAN CR
283,520 USD NYSE -1,30%
S&P 500
6 782,18 Pts CBOE -1,27%
S&P 500 INDEX
6 782,18 Pts CBOE -1,27%
THE TRADE DESK RG-A
29,4200 USD NASDAQ +16,89%
VIKING
71,825 USD NYSE -4,60%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
