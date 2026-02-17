Wall Street chute en raison des inquiétudes liées à l'IA ; Nvidia et Microsoft en baisse

Indices en baisse: Dow 0,4%, S&P 500 0,8%, Nasdaq 1,2%

Warner Bros rejette l'offre révisée de Paramount; les deux titres sont en hausse

Norwegian Cruise Line bondit suite à l'annonce d'une prise de participation d'Elliott

Masimo bondit après l'acquisition de 9,9 milliards de dollars par Danaher

(Mise à jour à l'ouverture du marché) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont chuté lors d'une séance de transactions agitée mardi après un long week-end, les poids lourds de la technologie menant les baisses alors que les préoccupations des investisseurs concernant les bouleversements induits par l'IA dans le secteur ont persisté.

La plupart des valeurs technologiques américaines étaient en baisse ce jour-là, Nvidia NVDA.O perdant 1,6 % et Microsoft

MSFT.O reculant de 1,3 %.

Les craintes que l'intelligence artificielle ne perturbe les modèles d'entreprise ont provoqué la semaine dernière une chute des sociétés de logiciels, des courtiers et des transporteurs routiers, entraînant les trois principaux indices de Wall Street dans leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-novembre.

Les risques potentiels liés aux acteurs chinois de l'IA ont également ajouté à l'incertitude. Lundi, Alibaba a dévoilé un nouveau modèle d'IA , Qwen 3.5, conçu pour exécuter des tâches complexes de manière autonome.

Intel INTC.O a perdu 2,2 % et Advanced Micro Devices

AMD.O a baissé de 5,2 % mardi. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 2,3%.

"Le produit Alibaba AI est l'une des variables qui pèsent sur les marchés aujourd'hui et cela fait partie d'une dynamique beaucoup plus large qui est en jeu ici", a déclaré Stash Graham, directeur général et CIO chez Graham Capital Wealth Management.

"On assiste à un rééquilibrage... il est naturel que les marchés fassent une pause après une année aussi faste que l'année dernière."

À 10 h 01 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 175,80 points, soit 0,35 %, à 49 326,73, le S&P 500 .SPX a perdu 50,44 points, soit 0,75 %, à 6 784,64, et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 258,44 points, soit 1,15 %, à 22 288,23.

L'indice S&P 500 des valeurs financières .SPSY a été un point positif , ajoutant 0,8%. Les grandes banques telles que Goldman Sachs GS.N et JPMorgan Chase JPM.N ont progressé respectivement de 0,7 % et de 1,1 %.

Les valeurs logicielles sont restées sous pression, l'indice S&P 500 des logiciels .SPLRCIS ayant chuté de 1,8 %. CrowdStrike CRWD.O , Adobe ADBE.O et Salesforce CRM.N ont perdu entre 2% et 5%.

L'indice des matériaux du S&P 500 .SPLRCM a plongé de 2,1%, suivant les prix des métaux précieux, tandis que l'indice de l'énergie .SPNY a perdu 1,8%.

Cette semaine, le rapport sur les dépenses de consommation personnelle - l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale américaine - sera au centre de l'attention pour obtenir des informations sur l'inflation etpourrait avoir un impact sur la trajectoire de réduction des taux de la banque centrale.

Les données font suite à une lecture plus froide que prévu de l'inflation des consommateurs la semaine dernière, qui a légèrement augmenté les paris sur les réductions de taux d'intérêt cette année.

Les traders tablent sur une réduction de 25 points de base en juin, avec une probabilité de 52 %, contre près de 49 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

Warner Bros WBD.O a rejeté l'offre d'achat révisée de Paramount PSKY.O , donnant au studio une semaine pour négocier un meilleur accord. Les sociétés ont augmenté respectivement de 2,4% et de 7,8%.

Parmi les autres valeurs en hausse, Norwegian Cruise Line

NCLH.N a bondi de près de 8 % après que l'investisseur activiste Elliott a déclaré avoir accumulé une participation de plus de 10 % dans l'opérateur de croisières.

Les actions de Fiserv FISV.O ont gagné près de 4,4% après que le Wall Street Journal a rapporté que l'investisseur activiste Jana Partners avait pris une participation dans la société de paiement.

Masimo MASI.O a bondi d'environ34% après que Danaher

DHR.N a déclaré qu'il allait acquérir le fabricant d'oxymètres de pouls pour 9,9 milliards de dollars, dette comprise. Danaher a perdu 3,4 %.

Par ailleurs, le ministre iranien des affaires étrangères a déclaré que son pays était parvenu à un accord avec les États-Unis lors du deuxième cycle de négociations nucléaires à Genève, mais qu'il restait encore du travail à faire.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans une proportion de 1,62 contre 1 sur le NYSE et de 1,72 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 35 nouveaux sommets sur 52 semaines et cinq nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 42 nouveaux sommets et 109 nouveaux creux.