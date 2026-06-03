Wall Street : carton plein de records, porté par les semi-conducteurs

C'est un nouveau carton plein, un quinté de doublés records intraday/clôture... pour le Nasdaq-100 (30 670/ 0,48% à 30 661), le S&P 500 (7 620/ 0,13% à 7 610), le Dow Jones ( 0,45% à 51 308), le Nasdaq Composite (27 190/27 093), le Wilshire 5000 ( 0,25% à 74 444)... et le SOXX, qui mérite une mention spéciale ; nous allons y revenir.

Le Russell 2000 gagne 0,95% mais se contente d'égaler son record à 2 935 en intraday.

Mais avant d'évoquer l'explosion des semi-conducteurs, un petit focus sur un détail... sûrement sans importance : c'est le 5e record consécutif pour les trois principaux indices et, à cinq reprises, les valeurs en repli ont surpassé les valeurs en hausse. La veille, neuf secteurs sur onze avaient fini dans le rouge ; aujourd'hui, le Nasdaq Composite dépasse les 27 100 avec plus de 60% de valeurs en repli. Sur le S&P 500, la proportion atteint 55%.

Cela ne s'est tout simplement jamais produit en 145 ans : cinq records sur cinq indices, cinq "advance/decline" négatifs d'affilée... zéro occurrence connue. Et 70% des records battus depuis six semaines l'ont été avec cette même inversion du ratio, sur une assise reposant sur une liste de titres de plus en plus courte.

L'indice SOXX s'envole de 5,8% à 605 USD : il aligne une 34e hausse en 43 séances et pulvérise un 23e record absolu depuis le 8 avril (soit un nouveau zénith inscrit lors de plus d'une séance sur deux ; pour le Nasdaq, le ratio est pratiquement de deux sur trois). L'indice sectoriel (23 valeurs) affiche une performance unique en 150 ans : 99% depuis le 30 mars (soit 2,3% de gain en moyenne par séance) et tutoie la cible symbolique des 614 USD ( 100% et 5 MdsUSD de capitalisation en dix semaines).

L'un de ses composants, Marvell Technology, a explosé de 32,5%, portant son gain annuel à 242%, pour un PER 2027 de 120, et se paie 17 fois son chiffre d'affaires (après révision à la hausse). Mais rien ne peut égaler ARM avec ses 270% de gains annuels (record à 428 USD ce 2 juin), soit un PER de 340 et 72 fois son chiffre d'affaires 2027.

Les commentateurs sur les chaînes financières parlent de "chasse au momentum", d'"appétit dévorant pour la volatilité". Ce phénomène, déjà observé il y a 26 ans, fait presque figure d'échantillon, avec des encours financiers dix fois plus massifs, du fait de la multiplication des outils de spéculation avec effet de levier et des milliers d'options mensuelles, hebdomadaires et même quotidiennes.

Une véritable griserie s'empare du marché. C'est full risk-on ; plus personne ne se couvre. Le VIX retombe vers 15,70... l'un des niveaux les plus faibles jamais observés avec un tel degré de surachat au cours du 21e siècle.

Et Wall Street continue de saluer dans l'allégresse les derniers résultats trimestriels. Palo Alto s'envole de 11% en after market sur l'annonce d'un bénéfice de 0,85 USD par action au lieu des 0,80 USD estimés (et 0,96 USD pour le prochain trimestre contre 0,90 USD attendu). Le chiffre d'affaires bat également le consensus et les prévisions sont relevées à 3,35 MdsUSD contre 3,28 MdsUSD attendus.

Ce schéma se répète inlassablement depuis la mi-avril : les profits sont toujours supérieurs aux attentes, les "guidances" toujours relevées... et, dans ce cas particulier, l'essor de l'IA accroît les besoins de cybersécurité.

Côté macro, que du bon aujourd'hui : les statistiques américaines publiées ont dépassé les attentes.

La révision à la baisse de la croissance du PIB, de 2,0% à 1,6%, est déjà oubliée : l'indice ISM ressort à 54 contre 52,7 attendus, tandis que l'enquête JOLTS du département du Travail fait état de 7,618 millions d'offres d'emploi en avril, contre 6,887 millions en mars (6,866 millions après révision), soit une progression de près de 10%.

Cette hausse inattendue des offres d'emploi laisse présager un rapport mensuel sur l'emploi ("NFP") robuste vendredi, signe d'une économie américaine toujours dynamique, mais aussi susceptible d'entretenir les pressions inflationnistes. L'enquête ADP sur l'emploi privé, attendue mercredi, fournira un nouvel aperçu de la santé du marché du travail avant les chiffres officiels.

Manifestement, le marché obligataire semble peu préoccupé par un éventuel risque de surchauffe. Les rendements des Treasuries se sont détendus de 2,5 points de base sur le dix ans, à 4,45%, et de 3,4 points de base sur le trente ans, à 4,957%, tandis que le deux ans n'a reculé que de 0,5 point de base, à 4,046%.

Ce mardi restera également marqué par un brusque accès de volatilité à la baisse sur le Bitcoin et les cryptomonnaies, qui dévissent de -5% en moyenne. Le BTC décroche sous le support des 70 700 USD et s'enfonce sous les 67 000 USD, inscrivant un plus bas depuis le 3 avril (66 950 USD).

C'est la conséquence de l'annonce de la première vente de 32 BTC (à 77 135 USD) par Michael Saylor : c'est une quantité négligeable, mais le président-directeur général de Strategy avait juré qu'il serait éternellement acheteur. Strategy détient encore 843 700 BTC acquis à 75 700 USD en moyenne ; la perte atteint ce soir -10% sur la position totale.