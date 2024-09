Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: boucle la pire semaine de l'année, taux nerveux information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 08:36









(CercleFinance.com) - Wall Street avait fini le mois d'août en apothéose, cette semaine écourtée se situe aux antipodes: elle se solde par le plus lourd repli de Wall Street depuis 18 mois et la plus forte baisse hebdomadaire du Nasdaq depuis janvier 2022.



De sérieux doutes sur la trajectoire de la croissance se confirment, et l'hypothèse d'une baisse de taux de -50Pts le 19 septembre pourrait signifier que la FED a sous-estimé la dégradation des paramètres économiques, notamment de l'emploi (le 'NFP' du mois d'août est médiocre, juin et juillet sont de nouveau revus à la baisse), et agit déjà trop tard, tout comme elle avait trop tardé à réagir contre l'inflation.



En ce qui concerne cette séance de vendredi, le S&P500 cède environ -1,75% à 5.408, le Nasdaq Composite cède -2,55% (sous 16.700) et le Nasdaq-100 -2,7% vers 18.520 (soit -5,85% hebdo) dans le sillage de Broadcom -1,40%, Tesla -8,5, ASML -5,4%, Marvel -5,3%, Nvidia -4,1%.



L'indice SOXX des semi-conducteurs dévisse encore de -4,3%, soit -12% sur la semaine (en 4 séances) et se retrouve à 2% du plancher crucial des 199/200 des 7 août, 19 avril, et 6 février.



Alors que plusieurs chiffres 'très attendus' cet été se sont soldés par un 'non-événement', le 'NPF' publié à 14H30 a fait l'effet d'une douche glacée, peut-être amplifiée par les prévisions prudentes de Broadcom (-12%).



L'économie américaine a généré +142.000 emplois non agricoles au mois d'août, un nombre inférieur de 15% aux attentes du marché, avec un consensus de +165.000.



Le taux de chômage s'est en revanché tassé de 0,1 point à 4,2% le mois dernier, là où les économistes l'anticipaient stable à 4,3%; la population active reste stable à 62,7%.



Mahmoud Alkudsi, analyste chez ADSS juge que 'Ces données (NFP) restent dans le registre des 'mauvaises nouvelles dont il faut se réjouir' car elles signifient qu'une baisse de taux de 50 points de base est clairement sur la table afin de soutenir un marché du travail qui vient d'aligner deux mois fébriles'.



Wall Street ne semble plus de cet avis et la chute des actions profite apparemment au compartiment obligataire avec des taux en net repli.



Mais ce n'est pas si simple en réalité, au vu du déroulement de la séance : le rendement des bons du Trésor américain à dix ans affiche une volatilité inhabituelle avec une véritable séquence 'portes de saloon'.



Il s'est d'abord détendu de -8Pts vers 3,652 avant de revenir sur les 3,732% comme la veille, puis s'est redétendu vers 3,645 (vers 17H) avant de remonter vers 3,7100% au final.



Le '2 ans a effacé -10Pts à 3,645% avant d'en reprendre +10 à 3,745% avant de rechuter vers 3,6300 puis de remonter à 3,650%.



Il y avait cependant une sorte 'd'invariant' depuis 14H30 : la structure des taux est redevenue 'classique' (et non 'inversée') avec un '10 ans' affichant 5 à 6Pts de plus que le '2 ans', lequel efface -23Pts sur la semaine écoulée.





