Wall Street bien orientée avant le rapport sur l'emploi américain

Les marchés actions américains évoluent dans le vert mercredi, soutenus par les dernières données sur l'emploi privé, dans une séance toujours marquée par les tensions géopolitiques, les mouvements sur le marché obligataire et les incertitudes entourant la trajectoire des taux d'intérêt. Vers 17h00, le Dow Jones gagne 0,70%, tandis que le Nasdaq 100 avance plus modestement de 0,24%.

Les investisseurs ont notamment pris connaissance de l'enquête ADP, publiée un peu plus d'une heure avant l'ouverture de Wall Street. Celle-ci fait état de 38 000 créations d'emplois dans le secteur privé américain en août, après 46 000 en juillet, un chiffre inférieur aux attentes. Cette publication précède le rapport mensuel officiel sur l'emploi américain, attendu vendredi et particulièrement surveillé à l'approche de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre.

Toujours au rayon des statistiques, les commandes à l'industrie américaine ont progressé de 0,9% en juillet, après avoir reculé de 0,2% en juin, dépassant la hausse de 0,6% attendue par le consensus.

En outre la Banque du Canada (BoC) a, comme prévu, maintenu son principal taux directeur à 2,25%.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans reflue légèrement à 4,7901%, après avoir progressé dans la matinée.

Le contexte géopolitique contribue également à la prudence. Les Etats-Unis et l'Iran ont poursuivi hier soir leurs échanges de tirs, après plusieurs semaines d'accalmie. A l'approche des élections américaines de mi-mandat de novembre, certains proches du président Donald Trump plaident toutefois en faveur d'une guerre plus "discrète" contre l'Iran.

Le WTI cède 0,30% à 90,48 dollars le baril.

Des valeurs en mouvement

Dans l'actualité des sociétés, Dell Technologies avance de près de 4% après avoir relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice, porté par une demande soutenue pour ses serveurs dédiés à l'intelligence artificielle.

A l'inverse, Palo Alto Networks décroche de plus de 7% après l'annonce de l'acquisition de Console, une plateforme spécialisée dans l'intelligence artificielle.