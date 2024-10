Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: biais négatif avant le début de la semaine information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait entamer la semaine sur un léger repli, au vu des futures sur le S&P500 (-0,2%) et le Nasdaq-100 (-0,4%), après de nouveaux records de clôture signés en fin de semaine dernière par le SP500 et le Dow Jones.



'Les nouveaux records battus se font sur la base d'une remontée de Donald Trump dans plusieurs sondages, mais également en raison de données macroéconomiques toujours solides aux Etats-Unis', expliquait vendredi Alexandre Baradez, chez IG France.



'Mais l'on peut s'étonner que les indices américains ne voient que le verre à moitié plein actuellement, notamment avec un SP500 qui se paie 22 fois les bénéfices anticipés, un multiple de valorisation élevé d'un point de vue historique', jugeait-il cependant.



Cet analyste des marchés prévenait aussi que 'la vigueur économique et l'hypothèse d'un second mandat de Trump pourraient empêcher la Fed de baisser autant les taux que dans ses dernières projections de septembre...'



Au chapitre macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board une demi-heure après la cloche ce lundi, indice attendu en légère baisse pour septembre selon Jefferies.



La semaine verra aussi paraitre les ventes de logements, les commandes de biens durables et l'indice PMI préliminaire, mais aussi de nombreuses publications d'entreprises comme celles d'AT&T, Boeing, Coca-Cola et Tesla.



Pour l'heure, on notera que Walt Disney a fait part de la nomination de James P Gorman au poste de président du conseil d'administration, à compter du 2 janvier 2025. Il succédera alors à Mark G Parker, qui quittera le conseil après neuf ans de service.



Mondelez International a conclu un accord avec JAB Holding pour lui céder ses 86 millions d'actions JDE Peet's (Jacobs Douwe Egberts), à un prix de 25,10 euros par action, soit un montant de l'ordre de 2,16 milliards d'euros.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.