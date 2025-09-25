Wall Street: au vu de la croissance, les investisseurs s'interrogent sur l'évolution des taux
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 17:37
Aux alentours de 11h00 (heure locale), le Dow Jones recule de 0,2% à 46.021,2 points, le S&P 500 cède 0,5% à 6601,6 points tandis que le Nasdaq perd 0,5% à 22.393 points.
Le PIB américain a une nouvelle fois surpris à la hausse au deuxième trimestre, sa croissance sur un an ayant atteint 3,8%, contre 3,3% en précédente lecture, un chiffre qui avait déjà été révisé à la hausse par rapport à une estimation initiale de 3%.
L'indicateur, qui témoigne de la robustesse de l'économie des Etats-Unis, conduit les investisseurs à s'interroger sur l'évolution des taux de la Fed, deux jours après que son président Jerome Powell a considéré que les taux d'intérêt étaient actuellement 'au bon niveau'.
Pour les investisseurs, ces chiffres meilleurs que prévu pourraient être trop forts en vue de déclencher une action immédiate de la Fed.
Après les chiffres du Département du Commerce, les traders ont d'ailleurs revu en baisse la probabilité estimée d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt en octobre, à 83% contre 92% hier. Le baromètre FedWatch de CME Group ne donne par ailleurs plus qu'une probabilité de 63% pour un réduction du coût du crédit en décembre.
Pour ajouter à la prudence générale, le Département du Travail a annoncé ce matin avoir enregistré 218.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 15 septembre, un chiffre en repli de 14.000 par rapport à la semaine précédente, ce qui témoigne de la bonne résistance du marché du travail.
Parallèlement, les commandes de biens durables ont rebondi de 2,9% entre juillet et août, après un repli de 2,7% le mois précédent, ce qui montre que les investissements des entreprises restent soutenus.
Au final, toutes ces statistiques ont été boudées par les marchés d'actions, mais saluées par une hausse du dollar et un raffermissement des rendements obligataires.
Le billet vert opère un puissant rebond face à l'euro, qui a enfoncé le support de 1,17 pour la première fois en trois semaines pour revenir vers 1,1680, tandis que le rendement des Treasuries à dix ans bondit en direction de 4,19%.
L'indice VIX de la volatilité se tend de 3,8% à 16,9 points, signe là encore d'un renforcement des craintes des investisseurs.
Au sein des grands indices sectoriels du S&P 500, les baisses les plus marquées reviennent à ceux de la santé (-1,8%) et de la consommation non essentielle (-1,1%), tandis que l'énergie (+0,5%) signe la seule hausse du jour.
Les cours du pétrole sont en léger repli mais affichent encore une progression de plus de 3% sur la semaine, du fait des menaces entourant l'approvisionnement en provenance de Russie. S'il cède actuellement 0,5% à moins de 64,7 dollar le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'achemine pour l'instant vers sa plus forte hausse depuis le mois de juin.
