Wall Street au ralenti avant un indicateur sur l’inflation

(AOF) - Proches de l’équilibre hier soir à la clôture, les indices américains sont attendus en légère baisse à l’ouverture. Les investisseurs devraient faire montre d’une grande prudence avant le grand rendez-vous du jour : la publication à 16h de l’indice des prix à la consommation des ménages de septembre aux Etats-Unis. Cette composante de l’inflation est l’une des plus surveillées par la Réserve fédérale américaine pour orienter sa politique monétaire. En attendant, le Dow Jones devrait débuter en léger repli de 0,15%, tandis que le Nasdaq Composite ne devrait céder que 0,02%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage, qui ont reculé alors qu’une hausse était redoutée, n’ont pas vraiment incité les investisseurs à prendre des risques. Ces derniers semblent se réserver pour la publication, ce vendredi, de l’indice des prix à la consommation des ménages de septembre, l’une des statistiques favorites de la Fed qui se réunira la semaine prochaine. Dans ce contexte, le Dow Jones a reculé de 0,07% à 47850 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,22% à 23505 points.

Les chiffres macroéconomiques

Outre l'indice des prix à la consommation des ménages de septembre programmé à 16h, les investisseurs surveilleront les dépenses et revenus des ménages américains sur la même période, à 16h également. A la même heure, il y aura également l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan.

Les valeurs à suivre

AMD

AMD, par la voix de sa directrice générale, Lisa Su, a indiqué disposer de licences pour exporter certaines de ses puces MI 308 vers la Chine et qu'elle était prête à payer une taxe de 15% au gouvernement américain en contrepartie, rapporte Reuters.

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise est attendu en forte baisse en raison de revenus et de perspectives de revenus décevants. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a enregistré un bénéfice net de 146 millions de dollars, soit 11 cents par action, contre respectivement 1,34 milliard de dollars et 99 cents un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 62 cents, soit 4 cents de mieux qu'attendu.

Netflix

Netflix a annoncé le rachat des studios de télévision et de cinéma ainsi que de la division streaming de Warner Bros Discovery pour une valeur d'entreprise de 82,7 milliards de dollars, ont fait savoir dans un communiqué commun les deux sociétés américaines. Cette acquisition est la plus grosse opération de consolidation dans le domaine du divertissement depuis le rachat de Fox par Disney, pour 71 milliards de dollars en 2019.

Ulta Beauty

Au troisième trimestre de son exercice 2025, les ventes nettes d'Ulta Beauty ont augmenté de 12,9%, à 2,9 milliards de dollars, à la faveur de la hausse des ventes à périmètre comparable, de l'acquisition de Space NK et de la contribution nette des nouveaux magasins. Il dépasse le consensus FactSet de 2,71 milliards de dollars. Sur ce trimestre, le résultat d'exploitation s'est établi à 309,4 millions de dollars, soit 10,8% des ventes nettes. Il est en repli par rapport au troisième trimestre 2024 : 318,5 millions de dollars, soit 12,6% des ventes nettes.