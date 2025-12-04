Wall Street au beau fixe après le rapport ADP sur l'emploi

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert. Les investisseurs ont digéré le rapport ADP de novembre qui a fait ressortir, contre toute attente, la destruction de 32 000 emplois. Ces données inattendues confortent la thèse d'une baisse des taux de la Fed qui doit se réunir la semaine prochaine. Côté valeurs, le fabricant de puces Marvell Technology a brillé après des perspectives favorables qui s'accompagnent de l'acquisition de Celestial AI pour un prix maximum de 5,5 milliards de dollars. Le Dow Jones s'est adjugé 0,86% à 47882 points et le Nasdaq 0,17% à 23454 points.

Marvell Technology s'est adjugé 7,87%, à 100,20 dollars, des perspectives favorables s'accompagnant de l'acquisition de Celestial AI, une start-up spécialisée dans les interconnexions optiques à haute performance, pour un maximum de 5,5 milliards de dollars. "Nos prévisions de croissance du chiffre d'affaires des centres de données pour l'année prochaine sont désormais supérieures aux attentes initiales ", a déclaré le PDG, Matt Murphy. Les revenus dans ce domaine devraient progresser de plus de 25% au cours du prochain exercice financier, contre une prévision de 18% en septembre.

Les chiffres économiques du jour

Selon l'enquête ADP, l'économie américaine a détruit 32 000 postes dans le secteur privé pour le mois de novembre, là où les analystes espéraient 5 000 créations. Au mois d'octobre, 47 000 nouveaux emplois avaient été créés.

Aux Etats-Unis, l’indice PMI des services de S&P Global du mois de novembre atteint 54,1 contre 55 attendu après 54,8 le mois précédent.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier est ressorti à 52,6 en novembre, contre un consensus de 52, a annoncé l'Institute of Supply Management (ISM). Il était à 52,4 en octobre.

En rythme mensuel, la production industrielle américaine a augmenté de 0,1% en septembre, après avoir reculé de 0,3% en août. Elle était attendue en hausse de 0,1%. Le taux d'utilisation des capacités de production est de 75,9%, contre 76,9% attendu après 75,9%.

L'indice des prix des importations est ressorti stable en septembre après une progression de 0,1% en août. Il était attendu en hausse de 0,1%.

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut ont augmenté de 0,574 million de barils, après une hausse de 2,774 millions de barils la semaine précédente. Les spécialistes anticipaient en moyenne une baisse de 1,9 million de barils.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

American Eagle

American Eagle, dont l'action bondit de 12,9% en avant-Bourse, annonce avoir revu à la hausse sa prévision de ventes annuelles à périmètre comparable. La chaîne de vêtement anticipe désormais une hausse annuelle des ventes comparables de l'ordre de quelques pourcents, alors qu'elle tablait auparavant sur une croissance quasi nulle. Au troisième trimestre, les ventes comparables ont augmenté de 4 % contre une hausse de 2,4 %. Le bpa s'est établi à 53 cents, contre 44 cents attendus.

Dollar Tree

Dollar Tree a relevé sa prévision de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestriel. Le détaillant discount s'attend désormais à ce que le bpa annuel se situe entre 5,60 et 5,80 dollars, contre une fourchette antérieure de 5,32 à 5,72 dollars. Au troisième trimestre, la firme basée en Virginie a dépassé les attentes avec des ventes de 4,75 milliards de dollars (contre 4,70 milliards de dollars) et un bpa de 1,21 dollar, là où les analystes ciblaient 1,09 dollar.

Macy's

Macy's augmente ses objectifs de ventes et de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année. La chaîne américaine de grands magasins a vu ses ventes nettes trimestrielles s'élever à 4,71 milliards d'euros ressortant supérieures aux attentes : 4,62 milliards. Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires net annuel qui devrait se situer entre 21,475 et 21,625 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 21,15 à 21,45 milliards de dollars. Macy's prévoit un bpa annuel compris entre 2 et 2,20 dollars contre 1,70 à 2,05 dollars prévus précédemment.

Marvell Technology

Marvell Technology est attendu dans le vert en raison de perspectives favorables. Au troisième trimestre, clos début novembre, de l'exercice 2026, le fabricant de puces a généré un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars, ou 2,20 dollars par action, contre une perte de 676,3 millions, ou -78 cents par action un an plus tôt. Le 14 août 2025, la société a finalisé la vente de son activité Ethernet automobile à Infineon Technologies AG pour un montant de 2,5 milliards de dollars en espèces, ce qui s'est traduit par un gain avant impôts de 1,8 milliard de dollars.

Microchip

Le fabricant américain de puces Microchip a rehaussé ses objectifs pour le troisième trimestre de l'exercice 2026. Le groupe prévoit désormais que son chiffre d'affaires et son bénéfice par action se situeront dans la fourchette haute de ses prévisions précédentes, ce qui représente une croissance séquentielle d'environ 1 % supérieure au point médian de ses prévisions antérieures. Microchip tablait sur une baisse séquentielle du chiffre d'affaires net.

Rivian

Selon Reuters, qui cite l'agence américaine de sécurité routière (NHTSA), Rivian va procéder au rappel de près de 35 000 véhicules pour des problèmes liés aux systèmes de ceintures de sécurité. Ces derniers pourraient ne pas maintenir correctement le conducteur, ce qui augmenterait le risque de blessure lors d'un accident.