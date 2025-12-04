Recherche contre le cancer: BioNTech se rapproche du rachat de son rival CureVac

Le laboratoire allemand BioNTech, connu pour son vaccin contre le Covid-19, a franchi mercredi la première étape du rachat de son rival CureVac, après qu'une large majorité des actionnaires ont accepté leur projet d'unir leurs forces contre le cancer.

Un produit oncologique développé à l'institut de recherche BioNTeCH de Mayence (illustration) ( AFP / ANDRE PAIN )

En juin, BioNTech a annoncé le rachat du laboratoire allemand pour environ 1,25 milliard de dollars (1,08 milliard d'euros), afin de renforcer ses recherches contre le cancer et d'enrichir son offre de traitements immunothérapeutiques à base d'ARN messager.

A la clôture de la période d'offre initiale mercredi, environ 81,74% des actions de CureVac émises et en circulation "ont été apportées" au fabricant de vaccins, précise un communiqué.

BioNTech, basé à Mayence (ouest), a ainsi atteint le seuil minimal requis, fixé à 80%, et souhaite atteindre 100% d'ici le 18 décembre.

Jusqu'à cette date, les actionnaires restants de CureVac peuvent encore apporter leurs titres. Après le 18 décembre, ceux-ci seront également échangés mais plus fortement imposés.

Les deux sociétés sont côtées à Wall Street, sur le Nasdaq. Selon l'accord, en échange, les actionnaires de CureVac vont recevoir des titres BioNTech avec une prime de 55% par rapport au cours moyen du trimestre précédant le mois de juin.

A New York, vers 15H30 GMT, l'action CureVac (+1,37%) profitait plus de l'annonce que BioNTech (+0,93%)

Autrefois rivales dans la conception d'un vaccin contre le coronavirus, les deux sociétés ont un litige toujours ouvert, intenté en 2022 par CureVac qui se plaignait d'une violation de ses brevets liés à la technologie ARNm.