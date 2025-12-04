Fort de résultats en hausse, Pierre et Vacances étudie un changement d'actionnariat

Le groupe de tourisme Pierre et Vacances -Center Parcs, qui pourrait changer d'actionnaires en 2026, a annoncé mercredi des résultats en hausse dont un bénéfice net pour 2024/2025 qui bondit de 21%.

Un village Pierre et Vacances, à Sainte-Luce (Martinique) ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"On a un résultat net positif pour la deuxième année consécutive", à 33,5 millions d'euros, après treize années de déficit, s'est réjoui le directeur général du groupe, Franck Gervais, lors d'une présentation à la presse.

Le chiffre d'affaires du groupe - qui avait déjà été publié - est en progression de 2,7% à 1,87 milliard d'euros. Son bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) ajusté atteint 181 millions d'euros.

Pierre et Vacances-Center Parcs, qui détient aussi les marques Maeva et Adagio, avait annoncé en juin engager une revue stratégique et n'excluait pas que cela aboutisse à "des évolutions actionnariales".

Endetté et en difficultés à cause du Covid, le groupe s'était restructuré en 2022, faisant rentrer un trio d'investisseurs, Alcentra, Fidera (qui détiennent 50% du capital) et Atream.

"Les trois sont ouverts à la sortie. Cela dépendra des conditions", a expliqué le président du conseil d'administration, Georges Sampeur.

"Le groupe a fait son travail de restructuration. Les fonds actuels actionnaires sont des fonds de restructuration. Maintenant on a besoin d'actionnaires qui se projettent sur l'avenir et qui auront les moyens de suivre la progression du groupe et de financer sa croissance", a-t-il dit.

"Le calendrier, c'est d'examiner les offres d'ici la fin de cette année et de sélectionner des acteurs pour continuer le processus", a-t-il jouté.

"Ce sont des choses qui doivent bouger au premier semestre", a précisé Franck Gervais. Mais si les propositions ne sont pas satisfaisantes "il ne se passera rien", a ajouté M. Sampeur.

"On cherche quelqu'un qui nous accompagne sur le long terme et qui nous soutient dans notre stratégie, qui accepte d'investir 600 millions sur les cinq prochaines années", selon M. Gervais.

Le groupe entend désormais se développer avec, pour l'ensemble de ses marques, "une extension des sites existants", et "l'ouverture de nouvelles destinations" comme le Danemark où vient d'ouvrir un Center Parcs ou la Suisse pour Pierre et Vacances, a détaillé Franck Gervais.

L'objectif est en 2030 d'atteindre 2,5 milliards de chiffre d'affaires et une marge d'Ebitda de 11%.