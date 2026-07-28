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Wall Street attendue prudente avant la réunion du FOMC
information fournie par Zonebourse 28/07/2026 à 14:54
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Les contrats à terme sur le S&P 500 ( 0,1%) et le Nasdaq 100 (-0,7%) augurent d'un début de séance prudent à Wall Street, alors que s'ouvre ce mardi la réunion de deux jours du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) et que la saison des résultats trimestriels bat son plein.

"Les espoirs d'un retour au processus diplomatique au Moyen-Orient ont fait baisser les prix du pétrole cette semaine", note le CEO de Critical Metals, Tony Sage, alors que les cours du WTI et du Brent reculent respectivement de 0,9%, vers 81,2 USD, et de 2,5%, vers 86,1 USD.

Selon ce spécialiste des métaux précieux, cette décrue des cours de l'or noir "apaise dans une certaine mesure les inquiétudes inflationnistes et pourrait assouplir les perspectives de politique monétaire si la baisse des prix de l'énergie se maintient".

Néanmoins, Tony Sage souligne que l'or (-0,9%, vers 4 035 USD l'once) subit des pressions ce mardi avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt attendue mercredi, le métal jaune continuant de pâtir d'une politique monétaire restrictive.

"Les marchés anticipent deux hausses de taux d'intérêt plus tard cette année. Cette perspective pourrait soutenir les rendements obligataires, limitant ainsi l'attrait de l'or", prévient le professionnel des marchés.

Selon Jenny Zeng, CIO Fixed Income chez Allianz Global Investors, la Fed devrait maintenir sa fourchette cible des Fed Funds inchangée cette semaine, entre 3,50% et 3,75%, tout en conservant une position restrictive face à l'inflation "après le virage hawkish opéré en juin".

"Malgré un certain ralentissement de l'inflation, les décideurs restent préoccupés par les pressions persistantes sur les prix et les risques de hausse. Nous continuons de tabler sur un resserrement de 50 points de base d'ici la fin de l'année", pronostique l'analyste.

Coca-Cola, UPS et PayPal relèvent leurs objectifs annuels

En attendant le verdict du FOMC mercredi, les opérateurs prendront connaissance, une demi-heure après l'ouverture de Wall Street ce mardi, de l'indice de confiance des ménages du Conference Board et pourront également réagir à de nombreuses publications d'entreprises.

Parmi celles du jour, Coca-Cola fait part d'un léger relèvement de ses objectifs annuels, après avoir publié un BPA supérieur aux attentes et une marge d'exploitation en amélioration au titre du trimestre écoulé.

A l'occasion de la publication de résultats en amélioration au titre du 2e trimestre, UPS annonce lui aussi un relèvement de ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2026, affirmant aborder le 2e semestre avec une dynamique vigoureuse.

PayPal indique relever sa prévision de BPA ajusté pour 2026, au terme d'un trimestre au cours duquel le groupe est parvenu à dépasser les attentes grâce à "l'avancée de son plan de transformation et de ses stratégies de croissance au sein de ses trois pôles d'activité".

Autre poids lourd de la cote, Boeing a nettement amélioré ses résultats au 2e trimestre grâce à l'augmentation des livraisons d'avions commerciaux et au retour à une génération de trésorerie positive, tout en affichant un carnet de commandes record.

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