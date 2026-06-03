Wall Street attendue hésitante entre géopolitique et rapport ADP

Les contrats à terme sur le S&P 500 (-0,2%) et le Nasdaq-100 ( 0,1%) augurent d'un début de séance hésitant à Wall Street ce mercredi, partagé entre une situation toujours préoccupante au Moyen-Orient et des créations d'emplois privés encourageantes en mai aux États-Unis.

"Le manque de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, combiné à de nouveaux échanges militaires à travers la région, continue de soutenir les flux vers les valeurs refuges", souligne Bas Kooijman, le CEO de DHF Capital, qui pointe ainsi la fermeté du dollar.

"Les tensions persistantes maintiennent aussi les prix de l'énergie à des niveaux élevés, alimentant les craintes quant à la possibilité que les pressions inflationnistes puissent persister plus longtemps que prévu", poursuit-il.

Les cours du pétrole sont ainsi orientés à la hausse, le baril de WTI ( West Texas Intermediat e) avançant de 1,7% à 96,2 USD tandis que le baril de Brent s'adjuge 2,5% à 98,3 USD, se rapprochant ainsi de la barre symbolique des 100 USD.

"Les marchés pétroliers resteront probablement très sensibles aux évolutions géopolitiques et aux progrès dans les négociations", prévient Konstantinos Chrysikos, responsable de la gestion de la relation client chez Kudotrade.

"Alors que les perturbations persistantes continuent de soutenir les prix, toute percée crédible et le retour à des conditions normales d'exportation depuis le Moyen-Orient pourraient progressivement faire baisser les prix du brut", espère-t-il.

Des créations d'emplois privés encourageantes en mai

Signal toutefois encourageant pour l'économie américaine, le cabinet de services aux entreprises ADP indique que le secteur privé américain a généré 122 000 emplois le mois dernier, un nombre à peu près conforme à l'estimation moyenne des économistes, qui était de 117 000.

Il précise que huit des dix supersecteurs ont généré des emplois en mai et que des entreprises de toutes tailles ont embauché, en particulier les plus petites (moins de 20 salariés) et les plus grandes (plus de 500), qui ont créé respectivement 49 000 et 40 000 emplois.

"Les embauches étaient plus largement réparties en mai que ces dernières années. Le marché du travail continue de montrer un élan soutenu à l'approche de la saison estivale des embauches", salue Nela Richardson, économiste en chef d'ADP.

Toujours au chapitre des données américaines du jour, les opérateurs doivent encore prendre connaissance, peu après l'ouverture, des indices PMI composite de S&P Global et ISM des services pour le mois de mai, ainsi que des commandes à l'industrie au titre d'avril.

"Ces communiqués pourraient offrir un nouvel éclairage sur l'élan économique et influencer les attentes concernant la future orientation de la politique monétaire, générant potentiellement de la volatilité sur les marchés des changes et obligataires", prévient Bas Kooijman.

Palo Alto et Medtronic attendus dans le vert après leurs trimestriels

Dans l'actualité des valeurs, Palo Alto Networks est attendu en recul à l'ouverture, au lendemain de la publication par le groupe de solutions de cybersécurité de chiffres pourtant meilleurs que prévu au titre de son 3e trimestre comptable, lui permettant de relever ses objectifs annuels.

En revanche, les résultats trimestriels de Medtronic devraient recevoir un accueil favorable, au vu des transactions hors séance, le groupe de technologies médicales ayant notamment terminé son exercice 2025-2026 avec la plus forte croissance annuelle de ses revenus en dix ans.

En marge de cette publication, il a annoncé des investissements stratégiques dans deux entreprises non cotées, spécialisées dans le développement de technologies de cathéters intracardiaques pour l'échocardiographie intracardiaque (ICE), afin de renforcer son système Affera.