Wall Street attendue en hausse malgré des créations d'emplois décevantes

Les contrats à terme sur les principaux indices américains laissent entrevoir une ouverture en hausse à New-York. Peu avant 15h00, le Dow Jones progresse de 0,45 %, le S&P 500 gagne 0,43 % et le Nasdaq avance de 0,63 %.

Les opérateurs ont pris connaissance du rapport sur l'emploi américain de juin, publication macroéconomique la plus attendue de la semaine.

Les créations de postes sont ressorties nettement inférieures aux attentes, selon le rapport mensuel du Département du Travail publié jeudi.

L'économie américaine n'a créé que 57 000 emplois non agricoles le mois dernier, contre 129 000 en mai (chiffre révisé de 172 000), alors que les économistes en attendaient 110 000.

En dépit de ce net ralentissement des embauches, le taux de chômage a reculé à 4,2 %, contre 4,3 % en mai, là où le consensus anticipait une stabilité.

Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage se sont établies à 215 000, contre 219 000 attendues et après 216 000 la semaine précédente. Enfin, le salaire horaire moyen a progressé de 0,3 % sur un mois, conformément aux attentes.

Des valeurs en mouvement

Du côté des entreprises, Google, principale filiale d'Alphabet, a subi un nouveau revers judiciaire en Europe. La justice de l'Union européenne a confirmé l'amende record infligée au groupe pour avoir abusé de la position dominante de son système d'exploitation Android afin de favoriser

ses propres services au détriment de ses concurrents.

Nvidia a, de son côté, annoncé un partenariat avec deux start-up spécialisées dans le cloud dédié à l'intelligence artificielle. L'objectif est d'accélérer le déploiement "d'AI factories" à grande échelle grâce à un modèle innovant de partage des revenus.

Sur le front géopolitique, Donald Trump s'est montré optimiste à l'issue des discussions indirectes menées à Doha entre des représentants américains et iraniens. Évoquant des réunions "très positives", le président américain a estimé que les négociations sur le dossier nucléaire iranien progressaient dans la bonne direction. "La dénucléarisation de l'Iran avance bien. Ils ont eu de très bonnes réunions", a-t-il déclaré avant son départ pour le Dakota du Nord.