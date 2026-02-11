Wall Street attendue en hausse après un rapport sur l'emploi solide
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 14:53
L'heure de vérité est donc tombé pour le rapport sur l'emploi du mois de janvier publié ce mercredi après un report de plusieurs jours lié au dernier mini shutdown.
En janvier, l'économie des Etats-Unis a créé 130 000 postes, soit bien plus que les 66 000 attendus après 48 000 (révisé de 50 000) en décembre.
En parallèle, le salaire horaire moyen a progressé de 3,7% comme le mois précédent, les analystes tablant sur une progression de 3,6%. Enfin, le taux de chômage est ressorti à 4,3%contre 4,4% attendu.
Les intervenants prendront connaissance vendredi des données sur l'inflation américaine.
Au chapitre des valeurs, Mattel est attendu en fort repli, le fabricant américain de jouets ayant publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, marqués par un bénéfice net en recul de 25% et un chiffre d'affaires légèrement en deçà des prévisions.
Par ailleurs, Kraft Heinz a vu ses ventes organiques reculer de 3,4% en 2025, à 24,9 MdUSD, tandis que le bénéfice par action ajusté a chuté de 15%, à 2,60 USD. Le groupe indique suspendre son projet de scission et prévoit 600 MUSD d'investissements supplémentaires en 2026 pour regagner des parts de marché.
Hilton entrevoit l'exercice 2026 avec optimisme après une hausse de 14% de son Bpa ajusté en 2025.
Sur le front des matières premières, le cours du WTI s'adjuge 1,61%.
