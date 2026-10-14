Wall Street attendue en berne après l'inflation

Les contrats à terme sur le S&P 500 (-0,3%) et le Nasdaq 100 (-0,6%) présagent un début de séance morose ce mercredi à Wall Street, les chiffres de l'inflation publiés il y a environ une demi-heure n'étant pas de nature à plaider contre un durcissement de la politique monétaire de la Fed.

Selon le département du Travail, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 3,7% en rythme annuel le mois dernier (contre 3,4% le mois précédent), une accélération de l'inflation conforme aux anticipations moyennes des économistes.

Toutefois, en excluant les catégories traditionnellement volatiles que sont l'énergie ( 20,4%) et l'alimentation ( 2,5%), le taux annuel d'inflation sous-jacente est passé de 2,4% en août à 2,6% en septembre, alors que le consensus de marché ne l'anticipait qu'à 2,5% pour le mois écoulé.

Cette statistique, qui vient de paraître, devrait être étudiée attentivement par les analystes, désireux d'en évaluer l'influence sur les futures décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, dont la prochaine réunion est d'ailleurs prévue dans deux semaines.

"Des chiffres d'inflation supérieurs aux prévisions pourraient renforcer les anticipations d'un nouveau resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et accentuer la pression sur le S&P 500", prévenait mardi un analyste.

Lors d'un entretien accordé à Bloomberg hier, John Williams, de la Fed de New York, a indiqué qu'une nouvelle hausse des taux pourrait être appropriée d'ici la fin de l'année. Pour 2027, il ne voit, pour l'instant, aucune raison de procéder à de nouvelles hausses, sans toutefois les exclure.

Les publications se poursuivent dans la finance

Sur le front des valeurs, l'actualité reste dominée par les publications trimestrielles dans le secteur financier, avec notamment celle du géant de la gestion d'actifs BlackRock, qui a dévoilé un BPA ajusté de 15,93 USD ( 38%) au titre du 3e trimestre 2026, dépassant de plus de 11% le consensus.

La banque d'affaires Morgan Stanley a, quant à elle, fait part d'un BPA de 3,03 USD, dépassant de près de 3% les attentes du marché, grâce aux solides performances des activités sur les marchés actions, ainsi qu'à la vigueur des activités de conseil.

En revanche, Bank of America a publié un BPA en baisse de 12,5% à 0,91 USD, pénalisé par des sanctions financières imposées par les autorités de régulation, sans lesquelles le BPA aurait augmenté de près de 4% à 1,08 USD, un niveau toutefois inférieur au consensus de 1,10 USD.

En dehors des publications de résultats, AT&T a fait part mardi soir d'un accord portant sur la cession d'AT&T Mexico pour un montant de 2 MdsUSD en numéraire, une transaction qui lui permettra de recentrer ses activités et ses investissements sur les États-Unis.