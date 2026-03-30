 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street attendue dans le vert pour démarrer la semaine
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 14:57

Wall Street devrait entamer la semaine un peu mieux qu'elle n'a terminé la précédente, à en croire les futures sur les principaux indices actions, mais la fébrilité et la prudence restent de mise, comme le traduit la bonne santé de l'or.

À environ trois quarts d'heure de la cloche d'ouverture, les contrats futures sur le S&P 500 ( 0,7%) et le Nasdaq 100 ( 0,7%) présagent un rebond des indices par rapport aux pertes essuyées vendredi (-1,7% sur le S&P 500, -1,9% sur le Nasdaq 100).

Si aucune avancée tangible n'est pour l'heure visible pour une sortie de crise au Moyen-Orient, les investisseurs semblent tout de même espérer une issue négociée au conflit avec l'aide de l'action diplomatique de pays tiers.

"Il est vrai que des efforts de médiation sont en cours de la part d'autres pays, avec le président iranien Pezeshkian s'entretenant samedi matin avec le Premier ministre pakistanais Sharif", notait ce matin un économiste de Deutsche Bank.

"Cela a ensuite été suivi hier par des propos du ministre pakistanais des Affaires étrangères, ayant affirmé que l'Iran comme les États-Unis ont exprimé leur confiance dans le Pakistan pour faciliter les discussions", poursuivait il.

Les marchés demeurent fébriles dans le contexte incertain...

"Les marchés sont toujours fébriles, conséquence de l'incertitude géopolitique, des anticipations de hausses importantes des taux directeurs par les banques centrales et de la remontée des taux longs, parfois à des niveaux inquiétants comme au Japon", constate néanmoins Christopher Dembik.

"La configuration technique est également mauvaise à court terme. Les indices américains se rapprochent de leur zone de support, à 22 600 points pour le Nasdaq 100 et à 6 350 points pour le S&P 500", poursuit le conseiller en stratégie d'investissement de Pictet AM.

Selon lui, seule une bonne nouvelle sur le front de la guerre en Iran pourrait changer la donne à court terme. "D'habitude, nous pouvons aussi compter sur les rachats d'actions mais ils sont en mode pause du fait de l'approche des résultats trimestriels", ajoute-t-il.

...qui bénéficie à l'or

La prudence des investisseurs se reflète notamment dans la vigueur des cours de l'or, valeur refuge par excellence, qui s'inscrit en progression de 2,8% vers 4 570 USD et se stabilise ainsi globalement après une récente phase corrective.

"La persistance du risque géopolitique au Moyen-Orient pourrait soutenir la demande de valeurs refuges, en particulier après la correction du métal durant la première moitié de ce mois", estime ainsi Tony Sage, chief executive officer de Critical Metals.

Selon lui, la trajectoire de l'or dépendra probablement des développements au Moyen-Orient, des attentes d'inflation et de l'évolution de la politique monétaire, ainsi que de l'impact potentiel de la hausse des prix du pétrole sur l'économie mondiale.

"Les prochaines données économiques américaines pourraient également influencer le sentiment et influencer les prix de l'or, car elles agissent sur les attentes de politique monétaire", poursuit Tony Sage.

La semaine qui commence s'annonce d'ailleurs plutôt chargée sur le front des statistiques, avec notamment la confiance des consommateurs calculée par le Conference Board, les indices d'activité PMI et ISM manufacturiers, puis le rapport mensuel sur l'emploi.

Sysco met la main sur Jetro Restaurant Depot pour 29,1 MdsUSD

Dans l'actualité des valeurs, Sysco a fait part d'un accord définitif pour acquérir Jetro Restaurant Depot, grossiste alimentaire cash & carry , pour une valeur d'entreprise totale d'environ 29,1 MdsUSD, dont 21,6 MdsUSD en numéraire et 91,5 millions d'actions Sysco.

Selon le distributeur de produits alimentaires pour professionnels, cette transaction transformatrice lui permettra d'entrer dans un canal cash & carry (point de vente en libre-service) "à forte marge, en pleine croissance et résilient".

Approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration, la transaction devrait être conclue d'ici le 3e trimestre de l'exercice 2027 de Sysco, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président chinois Xi Jinping au Grand palais du peuple à Pékin, le 29 janvier 2026, en Chine ( POOL / Vincent Thian )
    Xi Jinping invite la cheffe de l'opposition taïwanaise à venir en Chine
    information fournie par AFP 30.03.2026 16:02 

    Le président chinois Xi Jinping a invité la cheffe du principal parti d'opposition à Taïwan à venir en Chine en avril, avec une délégation, une proposition qu'elle a "acceptée avec plaisir", mais qui pourrait lui coûter politiquement. Cheng Li-wun, cheffe du Kuomintang ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    GE AEROSPACE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 30.03.2026 15:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Des traders à la Bourse de New York
    Wall Street rebondit après les fortes pertes de la semaine dernière
    information fournie par Reuters 30.03.2026 15:44 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en hausse lundi, rebondissant après le fort recul enregistré vendredi, tandis que le conflit au ​Moyen-Orient se poursuit et que les prix du pétrole restent élevés. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 395,77 points, ... Lire la suite

  • Image satellite du détroit d'Ormuz dans le Golfe et de l'île de Kharg, un point essentiel pour les exportations de pétrole brut de l'Iran ( AFP / Omar KAMAL )
    Iran: menacer Kharg, un levier pour Trump aux effets incertains
    information fournie par AFP 30.03.2026 15:37 

    Action militaire au sol ou menace d'anéantissement, l'île de Kharg, point névralgique de l'industrie pétrolière iranienne, est au coeur des dernières mises en garde de Donald Trump pour tenter de faire pression sur Téhéran. "Peut-être que nous prendrons l'île de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank