Wall Street attendue dans le vert, l'inflation rassure

Les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ( 0,4%) préfigurent un début de séance dans le vert, après la publication de nouveaux chiffres de l'inflation américaine conformes aux attentes, et donc plutôt rassurants après ceux de la veille.

Des chiffres d'inflation conformes aux attentes...

Dévoilé il y a quelques minutes, l'indice des prix à la consommation des Etats-Unis s'est inscrit en hausse de 3,4% sur un an au mois d'août, conformément à ce que les économistes anticipaient en moyenne.

En excluant les catégories habituellement volatiles de l'énergie et de l'alimentation, les prix se sont accrus de 2,4% le mois dernier, un taux là aussi sans surprise par rapport au consensus de marché.

Ces chiffres, globalement stables par rapport à ceux de juillet (3,4% et 2,5% respectivement), s'avèrent plutôt rassurants au sujet des tensions inflationnistes, compte tenu des données plus préoccupantes parues jeudi.

... plutôt rassurants après ceux de la veille

"La publication des données sur les prix à la production (ressortis en hausse de 5,4% sur un an pour le mois d'août, contre 4,8% en juillet) a renforcé les attentes d'une politique monétaire plus stricte", notait ce matin Paolo Broccardo, CEO de BankPro.

Selon ce dernier, les marchés attribuaient désormais près de 70% de probabilité à une hausse des taux d'intérêt lors de la réunion de la Réserve fédérale en septembre et intégraient un nouveau tour de vis avant la fin de l'année, maintenant les rendements obligataires à des niveaux élevés.

"La hausse des coûts de l'énergie continue d'alimenter les inquiétudes liées à l'inflation, tandis que les besoins croissants en emprunt poussent également les investisseurs à exiger une compensation plus importante pour la détention de dette publique à plus longue échéance", ajoutait-il.

Ainsi, le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans gravite actuellement autour de 4,94%, se retrouvant à des plus hauts de trois ans et flirtant dangereusement avec la zone critique des 5%.

Les cours du pétrole reprennent leur souffle

Autre indicateur scruté de près par les marchés, les cours du pétrole se montrent plus rassurants : après avoir grimpé de plus de 25% en trois semaines, le Brent rechute de 4,2%, à 104,4 USD le baril, et le WTI abandonne 4,6%, à 99,5 USD le baril.

En dépit de cette accalmie sur les cours de l'or noir, les professionnels estiment que le Brent de mer du Nord devrait continuer à grimper maintenant qu'il a franchi à la hausse le seuil fatidique des 100 USD le baril.

Ainsi, d'après Michael Kramer, chez Mott Capital Management, le baril se dirige désormais vers le seuil de 113 USD, qui devrait constituer, selon lui, sa prochaine résistance, avant une éventuelle progression jusqu'à 120 USD.

Au chapitre macroéconomique, les opérateurs doivent encore prendre connaissance, une demi-heure après la cloche, de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan, attendu en léger repli vers 51 ce mois-ci, après 51,7 en août.

Vers un accueil chaleureux aux résultats d'Oracle

Sur le front des valeurs, Oracle est attendu en forte hausse à l'ouverture, le géant des logiciels d'entreprise ayant dépassé les attentes au 1er trimestre de son exercice 2027, porté par une accélération massive de son activité d'infrastructure cloud, destinée notamment aux charges de travail d'IA.

La réaction boursière aux résultats d'Adobe s'annonce moins enthousiaste, bien que l'éditeur de logiciels créatifs et professionnels ait légèrement dépassé les attentes pour son 3e trimestre et signé une nouvelle progression à deux chiffres de ses principaux indicateurs.

Kroger pourrait aussi s'inscrire en retrait à l'ouverture, car si le distributeur alimentaire a fait part d'un BPA trimestriel meilleur que prévu, il a aussi abaissé sa prévision de croissance des ventes en données identiques pour l'ensemble de l'exercice en cours.