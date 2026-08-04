Wall Street attendue dans le vert après le gros de la saison des résultats

Les contrats à terme sur le S&P 500 ( 0,3%) et le Nasdaq 100 ( 1,1%) augurent d'une ouverture plutôt souriante à Wall Street ce mardi, alors que la majeure partie des publications trimestrielles est désormais passée, ce qui permet d'en dresser un premier bilan globalement positif.

Une "nouvelle saison des résultats exceptionnelle", selon Société Générale...

Saluant une "nouvelle saison des résultats exceptionnelle" aux Etats-Unis, Société Générale souligne que six entreprises sur 10, représentant 70% de la capitalisation boursière, ont publié et que seules 9% ont manqué les attentes, "le chiffre le plus bas jamais enregistré".

"86% des entreprises ont dépassé les estimations, tandis que les marges se sont améliorées dans 10 des 11 secteurs au cours des trois derniers mois. Les marges du S&P 500 et des valeurs hors technologie ont atteint des niveaux records", ajoute la banque française.

SG note également des relèvements de prévisions pour 15 actions contre des dégradations pour 10 actions, soit un ratio nettement supérieur à la moyenne. Les secteurs de la technologie, de la finance et de l'industrie enregistrent les relèvements les plus importants.

...qui se confirme avec les publications de ce mardi

Ce bilan positif est d'ailleurs conforté par les publications du jour. Pfizer a ainsi publié un BPA ajusté au titre du 2e trimestre 2026 supérieur d'environ 13% au consensus de marché et relevé le bas de sa fourchette annuelle de chiffre d'affaires.

De même, Merck & Co a certes essuyé une perte ajustée au titre du trimestre écoulé du fait de l'acquisition de Terns, mais celle-ci s'est révélée deux fois moins élevée que prévu. Le groupe a également relevé sa fourchette de prévisions de chiffre d'affaires pour 2026.

Caterpillar a publié un BPA ajusté trimestriel en progression d'environ 73%, dépassant d'environ 31% le consensus des analystes, et a franchi pour la première fois de son histoire la barre des 20 MdsUSD de chiffre d'affaires sur un seul trimestre.

Lundi soir, Palantir a de nouveau relevé ses objectifs annuels après un trimestre largement supérieur aux attentes, la demande soutenue des administrations et des entreprises pour ses plateformes d'IA et d'analyse de données continuant de soutenir son activité.

Le déficit commercial se réduit en juin

Dans l'actualité macroéconomique, la balance commerciale des Etats-Unis a fait ressortir un déficit de 73,3 MdsUSD pour le mois de juin 2026, à peu près conforme au consensus, qui était de 73 MdsUSD, et en baisse par rapport aux 77,6 MdsUSD du mois précédent.

Cette réduction de 5,6% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'une contraction de 1,8% des importations de biens et de services, à 388 MdsUSD, plus marquée que la diminution de 0,9% des exportations de biens et de services, à 314,7 MdsUSD.

Toujours au chapitre des statistiques, après l'indice ISM des services et l'enquête ADP sur l'emploi privé attendus mercredi, les regards se tourneront vendredi vers le rapport mensuel du Département du travail afin d'évaluer le dynamisme du marché de l'emploi.

"Nous anticipons 65 000 créations de postes en juillet, contre 57 000 en juin, ainsi qu'un maintien du taux de chômage à 4,2% et une nouvelle hausse de 0,3% du salaire horaire moyen", précise Deutsche Bank à ce sujet.