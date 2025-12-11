Wall Street attendu dans le rouge après Oracle et les divisions de la Fed

(AOF) - Dans le vert à la clôture, les indices américains devraient débuter la séance en léger repli. Si hier soir, la Fed a, comme prévu, baissé son principal taux directeur de 25 points de base, cette décision a fait apparaître, comme redouté, des divisions au sein des membres de la banque centrale américaine. La tendance va être affectée par Oracle, dont le titre est attendu en forte baisse, après une publication trimestrielle mitigée. Dans ces conditions, le S&P 500 et le Nasdaq devrait débuter la séance en baisse de 0,39 à 0,57%. Le Dow Jones est attendu proche de l’équilibre.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le vert après l'annonce de la dernière décision de politique monétaire par la Fed en 2025. La Banque centrale américaine a bien réduit ses taux de 25 points de base, soit une troisième baisse d'affilée. Pour Jerome Powell, cette décision n’était pas évidente, compte tenu de la situation économique des Etats-Unis. Côté valeurs, GE Vernova a bondi finissant en tête du S&P 500 à la faveur de ses objectifs financiers 2026 attendus supérieurs à ceux de 2025. Le Dow Jones a gagné 1,05% à 48 057,75 points et le S&P 500 a progressé de 0,67% à 6 886,68 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le déficit de la balance commerciale américaine s’est amélioré en septembre, alors qu’une dégradation était redoutée. Il a atteint 52,80 milliards de dollars, contre des attentes à -62,50 et un précédent à -59,30 milliards de dollars. A -52,80 milliards de dollars, le déficit commercial est à son plus bas niveau depuis juin 2020.

La semaine dernière, aux Etats-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage ont augmenté plus que prévu. Elles se sont établies à 236 000 unités, contre des attentes à 220 000. Une semaine plus tôt, elles s’étaient élevées à 192 000, chiffre légèrement révisé à la hausse de 191 000.

Les valeurs à suivre

Adobe

Adobe a dévoilé des résultats solides. Au quatrième trimestre, l'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé un bénéfice net de 1,86 milliard de dollars, ou 4,45 dollars par action, contre 1,68 milliard de dollars de dollars ou 3,70 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 5,50 dollars, dépassant de 11 cents le consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 10% pour atteindre le niveau record de 6,19 milliards de dollars, à comparer aux attentes de 6,11 milliards de dollars.

BioNTech

Selon Berenberg, le cours de l'action BioNTech est "profondément sous-évalué". Le titre offre une exposition à certaines nouvelles modalités les plus prometteuses en oncologie, ainsi qu'aux revenus très profitables du vaccin contre la Covid-19 avec une exposition relativement limitée aux Etats-Unis, selon les analystes. Ils apprécient particulièrement les données très encourageantes récemment publiées pour les produits Gotistobart et Pumitamig dans le cancer du poumon et du sein.

Coca-Cola

Coca-Cola annonce la nomination d'Henrique Braun au poste de président directeur général à compter du 31 mars 2026. Actuel directeur de l'exploitation (COO) et vice-président exécutif, il succèdera à James Quincey, qui deviendra président exécutif du conseil d'administration après neuf années à la tête du groupe.

Eli Lilly

L'essai clinique de phase 3 évaluant l'efficacité et la sécurité des deux doses expérimentales les plus élevées du produit Rétatrutide, chez des adultes obèses ou en surpoids présentant une arthrose du genou, sans diabète, en traitement additionnel à une alimentation équilibrée et à l'activité physique, ont été positifs. La prise de ce traitement a entraîné une perte de poids significative et des améliorations de la douleur et de la fonction physique à 68 semaines. Le poids corporel a été réduit jusqu'à une moyenne de 28,7% (soit l'équivalent de 32,3kg) et a permis de réduire la douleur.

Oracle

Oracle est attendu en baisse de plus de 11% à Wall Street à la suite d'une publication trimestrielle mitigée, marquée par la performance décevante de l'activité cloud. La firme de Larry Ellison, qui est considérée comme le maillon faible de la thématique de l'intelligence artificielle du fait de sa situation financière n'avait pas le droit à l'erreur. Au deuxième trimestre, clos fin septembre, de l'exercice 2026, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bond de 95% de son bénéfice net à 6,135 milliards de dollars, soit 2,10 dollars par action.