Wall Street : après un triple record absolu post-NFP vers 15H35, les indices US temporisent
information fournie par Zonebourse 05/09/2025 à 22:45
Les écarts finaux sont limités (-0,5% au pire) et cela ne gâche pas la belle dynamique haussière de la semaine : le Dow Jones abandonne 0,5%, à 45.400, le S&P 500 a cédé 0,3% à 6.481,50 points et le Nasdaq s'effrite de -0,1%, à 21.700.
Le Nasdaq-100 finit en revanche à +0,1% grâce aux +9,5% de Broadcom (un 'poids lourd' qui bat un record à 335$ et qui 'pèse' désormais 1.575Mds$), puis à Tesla (+3,6% ce vendredi, +6,5% en 3 séances grâce à ses projets dans l'I.A, pour 1.131Mds$ de 'capi') .
Wall Street s'est d'abord réjoui de la hausse du chômage et du plongeon des créations d'emploi (entre 14H30 et 16H) et cela a propulsé le Dow Jones à 45.770, le S&P500 à 6.525, le Nasdaq Composite à 21.860 : le 'carton plein' dont chaque investisseur rêvait avec la confirmation du scénario de 3 baisses de taux d'ici fin 2025.
Mais ralentissement économique n'est peut-être pas une si bonne nouvelle car si les taux baissent, cela a été 'pricé' au-delà du raisonnable durant tout l'été: Wall Street vend-il la nouvelle ?
Le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis (NFP) apparaît bien comme une ultime case à cocher en vue d'un scénario à 3 baisses des taux de la Réserve fédérale d'ici fin 2025.
Les taux US se détendent fortement : -10Pts sur le '10 ans' US à 4,076% (contre 4,300% il y a une semaine), le '30 ans' efface -10,5Pts à 4,768% (contre 5,000% 48H auparavant).
Les traders tablent désormais avec une probabilité de plus de 99% sur une baisse de 25 points de base le 17 septembre, et une baisse de -50Pts réunit maintenant 11% des suffrages, selon le baromètre FedWatch du CME.
La tendance au ralentissement du marché du travail, illustrée dans les enquêtes ADP et 'JOLTS' parues ces derniers jours, est bien confirmée dans les chiffres officiels du Département du Travail à 14h30 avec 22.000.créations de postes au mois d'août, contre 73.000 en juillet, et 75 à 80.000 attendus, pour un taux de chômage attendu en hausse à 4,3%, après 4,2% le mois précédent.
Mais ce qui frappe les esprits, c'est la révision des chiffres de juin de -160.000 : avec -13.000 emploi contre 147.000 annoncés, soit -464.000 emplois sur 6 mois par rapport aux estimations initiales.
Au-delà de la situation de l'emploi, la Fed surveille toujours avec une grande attention l'évolution de l'inflation et l'impact sur les prix des nouveaux droits de douane imposés par l'administration Trump, des pressions qui pourraient apparaître dans les indices CPI et PPI qui seront dévoilés la semaine prochaine.
Sur le front du pétrole, avec de nouveaux signes de faiblesse économiques en Europe et aux USA, le baril poursuit sa consolidation alors que l'Opep et ses alliés pourraient annoncer dimanche une nouvelle augmentation de la production en dépit des incertitudes entourant la demande, un repli renforcé par l'annonce hier d'une hausse des stocks de brut américains.
Le WTI texan cède 2,2% sous 62 dollars (vers 61,90$), ce dernier se dirigeant vers des pertes de plus de 3% sur l'ensemble de la semaine (et -13,5% depuis début janvier) après avoir réussi à aligner deux semaines consécutives de hausse... intégralement effacées.
