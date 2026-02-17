 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VICAT VCTP.PA - Le cimentier français a déclaré lundi viser pour 2026 une croissance modérée du chiffre d'affaires et de l'Ebitda à périmètre et change constants, ainsi que des investissements industriels nets décaissés de l'ordre de 290 millions d'euros.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé lundi avoir fait l'acquisition des actifs de la société en liquidation Claus Heinemann Elektroanlagen, spécialisée dans le génie électrique et les services techniques du bâtiment, à travers Salvia, filiale allemande d'Eiffage Énergie Systèmes.

* ADP ADP.PA a annoncé lundi soir une hausse de 5% du trafic du groupe en janvier.

* INTERCONTINENTAL HOTELS (IHG) IHG.L - Le propriétaire de Holiday Inn doit publier ses résultats annuels mardi avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Z91VE

(Rédigé par Diana Mandia)

Valeurs associées

ADP
119,000 EUR Euronext Paris +2,23%
EIFFAGE
138,700 EUR Euronext Paris +2,44%
INTERCONT HOTELS
144,450 USD LSE -1,33%
VICAT
73,300 EUR Euronext Paris +1,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

