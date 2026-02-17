Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VICAT VCTP.PA - Le cimentier français a déclaré lundi viser pour 2026 une croissance modérée du chiffre d'affaires et de l'Ebitda à périmètre et change constants, ainsi que des investissements industriels nets décaissés de l'ordre de 290 millions d'euros.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé lundi avoir fait l'acquisition des actifs de la société en liquidation Claus Heinemann Elektroanlagen, spécialisée dans le génie électrique et les services techniques du bâtiment, à travers Salvia, filiale allemande d'Eiffage Énergie Systèmes.

* ADP ADP.PA a annoncé lundi soir une hausse de 5% du trafic du groupe en janvier.

* INTERCONTINENTAL HOTELS (IHG) IHG.L - Le propriétaire de Holiday Inn doit publier ses résultats annuels mardi avant l'ouverture de la Bourse.

(Rédigé par Diana Mandia)